-YAŞ'IN İKİNCİ GÜN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ), ikinci gün çalışmaları tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı Çakmak Salonu'ndaki toplantının öğleden sonraki bölümü tamamlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantının sabah gerçekleştirilen bölümünün ardından öğle saatlerinde ayrılmasıyla, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ toplantının öğleden sonraki bölüme başkanlık yaptı. Toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri görüşülüyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK)ayrılacak personelin durumları da toplantıda değerlendiriliyor. Şura'da, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. Bu kapsamda, askeri stratejik konsept, TSK'nın program ve hedefleri de ele alınıyor. Şura, çalışmalarına Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda yarın devam edecek. YAŞ kararlarının 4 Ağustos Çarşamba günü açıklanması bekleniyor.