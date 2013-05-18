Yasin Hayal'in Yargıtay kararına ilk tepkisi

Helin Alp /Ankara

Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal oğluyla yaptığı telefon görüşmesini aktardı. Oğlunun, “Mafya Tipi, mahalle tipi suç örgütü diyorlar. Suçu tamamen benim üstüme atarak konuyu kapatmak istiyorlar. Ben azmettirici değilim. Beni Erhan Tuncel azmettirdi. Erhan Tuncel’in de arkasında Ergenekon ya da derin bir yapı var” dediğini belirtti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "örgüt yok" dediği kararını bozan Yargıtay 9. Daire başkanlığı, cinayetin ‘örgüt işi’ olduğuna, ancak ‘terör örgütü tarafından değil, silahlı suç örgütü tarafından işlendiğine’ hükmetti.

Yargıtay kararından sonra Yasin Hayal’in babası Bahattin Hayal, oğlu ile dün yaptığı telefon konuşmasını ve Yasin Hayal’in karara tepkisini T24’e anlattı. Bahattin Hayal şunları söyledi:

Yasin Hayal: Konuyu kapatmaya çalışıyorlar

Yasin’le dün telefonla görüştüm. İsyan ediyor. ‘Mahalle çetesi ya da mafya tipi örgüt diyerek konuyu kapatmaya çalışıyorlar. Suçu tamamen benim üstüme atarak konuyu kapatmak istiyorlar. Beni Erhan Tuncel azmettirdi. Erhan Tuncel bir zincirin karanlık halkası. Erhan’ı kurtaracaklar. Erhan'ın arkasında Ergenekon ya da derin bir yapı var. Bir şeyler yap baba. Hrant Dink’i de Mc Donald’s bobalanmasını da bana Erhan yaptırdı. Erhan konuşmadan gerçek açığa çıkmaz’ dedi.

‘Bu işin arkasında emniyet, jandarma, devlet var’

Yasin Hayal’in babası Bahattin Hayal, ‘Hrant Dink’in öldürülmesi gerekiyor diye Yasin’e söyleyen Erhan Tuncel’dir. Bu olayın arkasında emniyet, jandarma, devlet var. Erhan Tuncel’in emniyetle ilişkisi araştırılmadan bu iş aydınlatılmaz. Yasin, neden jandarma çağırdığında gidiyordu? Bunun açıklanması gerekiyor ’dedi. Emniyet, jandarma, istihbarat Hrant Dink’in öldürüleceğini biliyormuş. Peki, neden seyirci kaldılar? Sadece seyirci kaldıklarına inanmıyorum. Hrant Dink’in vurulmasını beklediler.

‘Ramazan Akyürek, Erhan Tuncel söz verdi’

Bahattin Hayal, Mc Donald's davası ile ilgili de Erhan Tuncel’in arkasında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek’in olduğunu, Akyürek’in Erhan Tuncel’e ‘seni bu davanın dışında tutacağım’ sözü verdiğini iddia etti. Mc Donald’sın bombalanmasında Yasin Hayal’e bombayı verenin Erhan Tuncel olduğunu söyleyen Bahattin Hayal, şöyle devam etti:

‘Erhan, Yasin’e akıl hastanesinde rapor alacağız’ dedi

“Yasin, bana Erhan Tuncel’in o gün bir parkta oturarak bombalanma olayını idare ettiğini söyledi. Erhan Emniyet istihbarata çalıyordu. Mc Donald’s davasından sonra Erhan Tuncel, bizim evimize geldi. Yasin’in annesine ‘merak etme teyze. Biz Yasin’i akıl hastanesine gönderip rapor alacağız, onu kurtaracağız’ dedi.

Dink cinayetini Yasin Hayal’e bıraktılar

Yasin, vatanını, milletini seviyor diye oğlumu kullandılar. ‘Yasin, Bu işin içinde olduğum için pişmanın ama beni kandırdılar’ diyor. Kimin ne suçu varsa ortaya çıksın ama bazı şeyler gizleniyor. Hrant Dink’in kardeşi Orhan Dink, Posta gazetesine bir röportaj vermiş. ‘Yaramızı kanattılar. Bir masala inanmamızı bekliyorlar’ demiş. Doğru söylüyor. Dink cinayetini Yasin Hayal’de bıraktılar. Ama ben bu işin bir gün bir yerden döneceğine inanıyorum.