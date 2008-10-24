Yasin Hayal'in kardeşi hakkında dava

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davası sanıklarından Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal hakkında, terör örgütü üyesi olmak ve adam öldürmeye iştirak suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı



Gazeteci Hrant Dink'in öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan ve savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan Osman Hayal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcıları Selim Berna Altay ve Fikret Seçen tarafından hazırlanan iddianamede, Hayal'in gizli tanık beyanlarıyla olay yerinde olduğuna dair teşhis edildiği belirtildi. Hrant Dink'in öldürüldüğü gün İstanbul'da olduğu telefon sinyallerinden tespit edilen Osman Hayal'in adam öldürmeye iştirak suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Hayal'in ayrıca terör örgütü üyesi olmak suçundan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Hazırlanan iddianame, Hrant Dink cinayetine ilişkin dava dosyasıyla birleştirilmesi talebiyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.



DAVADA TANIK OLARAK DİNLENMİŞTİ



Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın son oturumunda Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal tanık olarak dinlenmişti. Tanıklık yapmak isteyip istemediği sorulduğunda Osman Hayal, "Evet tanık olacağım. Kardeşimi savunmak istiyorum. Benim bu cinayetten hiçbir şekilde haberim yoktu. Kardeşim gözaltına alındığında öğrendim" demişti.

"Erhan Tuncel'e muhbirlik görevini veren kim ise bu cinayetin sorumlusu da odur" diye konuşan Hayal, Cinayet olduğu gün İstanbul'da olup olmadığını hatırlamadığını söylemişti. Hayal, müdahil avukatların," Telefon sinyalleriniz olay günü Ümraniye'de olduğunuzu gösteriyor" demesi üzerine" Olabilir o dönem İstanbul'da dayımın inşaatında çalışıyordum " demişti.

Tuncel'i ve Ogün Samast'ı tanımadığını ileri süren Hayal, "Emniyetteki ilk ifadende cinayet günü Trabzon'da olduğunu söyledin. Daha sonra cep telefonunun o tarihte İstanbul'da sinyal verdiği tespit edilince burada olduğunu söyledin. Neden daha önce Trabzon'da olduğunu söyledin?" sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Net bir ifadem alınmamıştı. Kardeşim alındığında Trabzon'daydım dedim. Daha başka bir şey sorulmadı. Cinayet olduğu tarihte İstanbul'da dayımın inşaat şirketinde çalışıyordum. Nerde olduğumun bir şeyi değiştirmeyeceği düşüncesiyle öyle söyledim. 2 yıl öncesi olduğu için her şeyi hatırlamıyorum "

Cinayet tarihinde olay yerinde olduğu yönünde teşhis yapıldığı hatırlatılan Osman Hayal, "Kesinlikle olay tarihinde orada değildim. Bu kişi gelip burada yeminli ifade versin. Yanlış teşhis etmiştir. Teşhis yapan şahıs beni gazetelerden görmüştür. Oradan tanıyordur" demişti.