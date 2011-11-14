Yasin Hayal'in babası: Savcı 'başın belaya girer' diye uyardı

T24
- Dink cinayetinin üzerinden 4 yıl geçmesinin ardından ilk kez konuşan Yasin Hayal'in babası Bahattin Hayal, gazetecilere ilginç açıklamalarda bulundu.Bugün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde görülen duruşmaya Dink davasının tutuklu sanığı Yasin Hayal’in babası Bahattin Hayal de izleyici olarak katıldı. Duruşmada söz almak isteyen baba Hayal’e mahkeme izin vermedi. Adliye koridorunda gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Hayal ilginç bilgiler verdi.
'Savcı 'başın belaya girer' diye uyardı'
Cinayetin ardından Trabzon’da savcılıkta verdiği ifadede savcıların kendisini uyardığını iddia eden Bahattin Hayal, "Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk bana ‘Biz devlet için çalışıyoruz. Yasin de devlet için çalışıyor’ dedi. Ben Yahya Öztürk’ün bu sözlerini savcı Fatih Genç’e anlattım. O da bana ‘Başın belaya girer, sen bunları nasıl ispatlayacaksın? Biri var mıydı yanında?’ dedi. Olmadığını söyledim. ‘Ben size bildiklerimi anlatıyorum siz bana başın belaya girer diyorsunuz’ dedim. Sonra kalktı ayağa ‘Yaz kızım’ dedi. ‘Ne Yahya Öztürk benim babamın oğlu ne de sen, ne diyorsa yaz kızım’ dedi" diye konuştu. Mardin'deki binbaşı tebrik etti
Cinayetin ardından o zaman Mardin’de görevli İstihbarat Binbaşı tarafından tebrik edildiğini belirten baba Hayal, "Mardin’deki istihbaratta görevli bir binbaşı, orada askerlik yapan yeğenim aracılığıyla beni tebrik etti. O binbaşı yeğenime ‘Yasin çok iyi bir çocuk babasını gör ellerinden gözlerinden öperim vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirdi. Babasına selamımı söyle’ dediğini öne sürdü. Dink savcısına ifade verdi
Bu açıklamaların ardından Bahattin Hayal, Dink cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş’a ifade verdi. Yaklaşık yarım saat savcıya ifade veren Hayal, gazetecilere anlattığı bu konuları savcı Akkaş’a da anlattı. İfadenin ardından Baba Hayal, gazetecilere verdiği ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu.