Yasin Hayal'in babası: Savcı 'başın belaya girer' diye uyardı

T24

'Savcı 'başın belaya girer' diye uyardı'



Mardin'deki binbaşı tebrik etti



Dink savcısına ifade verdi



Cinayetin ardından Trabzon’da savcılıkta verdiği ifadede savcıların kendisini uyardığını iddia eden Bahattin Hayal, "Trabzon Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürü Yahya Öztürk bana ‘Biz devlet için çalışıyoruz. Yasin de devlet için çalışıyor’ dedi. Ben Yahya Öztürk’ün bu sözlerini savcı Fatih Genç’e anlattım. O da bana ‘Başın belaya girer, sen bunları nasıl ispatlayacaksın? Biri var mıydı yanında?’ dedi. Olmadığını söyledim. ‘Ben size bildiklerimi anlatıyorum siz bana başın belaya girer diyorsunuz’ dedim. Sonra kalktı ayağa ‘Yaz kızım’ dedi. ‘Ne Yahya Öztürk benim babamın oğlu ne de sen, ne diyorsa yaz kızım’ dedi" diye konuştu.Cinayetin ardından o zaman Mardin’de görevli İstihbarat Binbaşı tarafından tebrik edildiğini belirten baba Hayal, "Mardin’deki istihbaratta görevli bir binbaşı, orada askerlik yapan yeğenim aracılığıyla beni tebrik etti. O binbaşı yeğenime ‘Yasin çok iyi bir çocuk babasını gör ellerinden gözlerinden öperim vatana millete hayırlı bir evlat yetiştirdi. Babasına selamımı söyle’ dediğini öne sürdü.Bu açıklamaların ardından Bahattin Hayal, Dink cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Muammer Akkaş’a ifade verdi. Yaklaşık yarım saat savcıya ifade veren Hayal, gazetecilere anlattığı bu konuları savcı Akkaş’a da anlattı. İfadenin ardından Baba Hayal, gazetecilere verdiği ifadeye ilişkin açıklamalarda bulundu.