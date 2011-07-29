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Yasin Hayal'in akıl sağlığı incelenecek

Yasin Hayal'in adli tıp uzmanına muayene ettirilerek, gözlem altına alınmasını gerektirir akıl hastası olup olmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verildi.

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davanın tutuklu sanığı Yasin Hayal'in adli tıp uzmanına muayene ettirilerek, gözlem altına alınmasını gerektirir akıl hastası olup olmadığı yönünde rapor aldırılmasına karar verildi.


İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ve Yasin Hayal katıldı. Davanın tutuksuz sanıklarının gelmediği duruşmada, Hrant Dink'in eşi Rahil, kızı Delal ve kardeşi Hasrof Dink hazır bulundu.


Mahkeme heyeti, Yasin Hayal'ın avukatı Eda Salman'ın, müvekkilinin geçen celse duruşmada, kendisinin Pelitli halkı tarafından tehdit edildiği yönündeki iddiaları üzerine cezaevi müdürlüğüne yazılan yazılara verilen cevaplarda son 6 ayda kendisine avukat dahil hiç kimsenin ziyaret etmediğinin bildirildiğini kaydederek, müvekkilinin ruhsal durumunun hastaneye sevk edilerek tespitini istediğini hatırlattı. 


Mahkeme heyeti, Hayal'in Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tıp uzmanına muayene ettirilerek, gözlem altına alınmasını gerektirir akıl hastası olup olmadığı yönünde CMK'nın 74. maddesinin 1. fıkrası uyarınca rapor aldırılıp gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 


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