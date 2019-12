'Yasin Hayal'in ağabeyi de olay yerindeydi'

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili görülen davanın dünkü 18'nci duruşmasında Mahkeme Başkanı'na not gönderen tutuklu sanık Yasin Hayal, "Mahalle sakinleri tarafından cezaevinde rahatsız ediliyorum. Lütfen mahalle sakinlerini cezaevine sokmayın. Gönderecekseniz kendiniz gelin" dedi. Dink Ailesi'nin soruları üzerine ise, 30 bin kişilik Pelitli beldesinin kendisini cezaevindeki odasında ziyaret ettiğini, rahatsız edildiğini, son 6 aydır tehdit edildiğini, dövüldüğünü, can güvenliğinin olmadığını ve koruma istediğini söyledi.



Habertürk'ten Bülent Ceyhan imzalı habere göre, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erhan Tuncel ile Yasin Hayal getirildi. Duruşmaya Hrant Dink'in eşi Rakel Dink, kızı Delal Dink ve kardeşi Hosrof Dink de müdahil olarak katıldı. Her duruşmaya takım elbiseyle gelen Erhan Tuncel'in bu sefer kot pantolon, tişört ve spor ayakkabı giymesi dikkat çekti. Ayrıca daha önceki duruşmalarda yumruklaşan Yasin Hayal ve Erhan Tuncel ayrı sıralarda oturtuldu. Milletvekili Ufuk Uras'ın da izlediği duruşmada Mahkeme Başkanı Rüstem Eryılmaz olay tarihinde Trabzon Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amiri olan Necati Ekici'nin talimatla alınan ifadesini okudu. Başkan Eryılmaz, Agos Gazetesi ve çevresini kaydeden ve olayın hemen sonrasında polis tarafından el konulan kamera görüntülerinin bulunduğu Akbank'a ait hard disk ile ilgili TÜBİTAK'ın rapor gönderdiğini de belirterek birer örneğini avukatlara dağıttı. Mahkeme Başkanı Eryılmaz, mütaala vermesi beklenen savcı ile ilgili olarak da "Duruşma savcımızın kayınpederi vefat etti. O yüzden

duruşmaya gelemedi" açıklamasını yaptı.





'4,5 yıldır havanda su dövülüyor'



Dink Ailesi'nin avukatlarından Fethiye Çetin, tanık Necati Ekici'nin ifadesi nedeniyle Ogün Samast'ın babası Ahmet Samast'ın tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkemenin birçok taleplerini reddettiğini ifade eden Çetin, "Yargılamayı bitirme taraftarı olduğunuz ortada. Bu yargılamada 4,5 yıl havanda su dövülerek geçilmiştir. Uzun sürmesini biz de istemeyiz. Ama önemli olan kaliteli yargılama yapmaktır. Soruların peşini bırakan yargılamadan sonuç beklenemez" dedi. Hrant Dink'in İstanbul Valiliği'nde yaptığı görüşmede MİT'çi Özel Yılmaz ile Handan Selçuk'un olduğunu belirten Çetin, bu görüşmede Dink'in tehdit edildiğini söyledi. Çetin, bu nedenle Yılmaz ve Selçuk hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Akbank'ın kamera kayıtlarının silinmesinin sorumlu Emniyet Müdürü Selim Kutkan olduğunu ifade eden Çetin, Kutkan hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.





"Osman Hayal olay yerinde' iddiası



Ogün Samast'ın "DGM çözemedi çocuk mahkemesi mi çözecek?" sözlerini hatırlatan Çetin, Mahkeme Başkanı'na hitaben "Ogün Samast hepinizle alay ediyor. Kendisinden ve suç ortaklarının ortaya çıkmayacağından o kadar emin ki, çocuk mahkemesi üyeleri ve sizlerle alay ediyor. Öte yandan söylerinde doğruluk payı olmadığını kim yadsıyabilir?" dedi. Cinayet yerindeki Saray Kumaşçılık'a ait güvenlik kamera görüntülerini bir kez daha izlettiren Çetin, kamera kayıtlarında görünen şüpheli şahsın yanındaki kişinin Yasin Hayal'in ağabeyi Osman Hayal olduğunu ileri sürdü. Çetin, Osman Hayal'in tutuklanmasını ve soruşturmanın bu yönde genişletilmesini de istedi.





Hayal mahkeme başkanına not verdi



Bu sırada Yasin Hayal, duruşma salonundaki komutan aracılığıyla Mahkeme Başkanı'na bir not gönderdi. Başkan Eryılmaz, notta "Mahkeme Heyeti'ne arz ediyorum. Sürekli mahalle sakinleri tarafından cezaevinde rahatsız ediliyorum. Lütfen mahalle sakinlerini cezaevine sokmayın. Gönderecekseniz kendi adamlarınızı gönderin" yazdığını söyledi. Mahkeme Başkanı'nın "Kim bunlar?" sorusu üzerine Hayal, "Yardımcı olmanızı istiyorum" yanıtını verdi. Dink Ailesi'nin avukatlarından Bahri Belen de "Yasin'in bahsettikleri resmi ziyaretçiler değil, gayri resmi ziyaretçilerdir. Ona belli konuları telkin etmek istiyorlar" dedi. Mahkeme Başkanı ise "Bu dilekçeyi verince bizde de bir kafa karışıklığı oldu" diyerek rahatsız edenlerin kim olduğunu sordu. Hayal'in "Pelitli Beldesi sakinleri. Bütün Pelitli" sözleri üzerine Başkan "Devlet görevlisi var mı?" sorusunu yöneltti. Hayal ise, "Ya efendim ben rahatsız ediliyorum, edilmek istemiyorum" diye konuştu. Dink Ailesi'nin avukatlarından Emin Akdağ ise "Her isteyen ziyaret edebiliyor mu? Kim bunlar, bunlara kim izin veriyor?" diye sorunca Hayal "Sadece yardımcı olmanızı istiyorum. 30 bin kişilik Pelitli Beldesi'nden rahatsızlık ediliyorum. Tehdit ediliyorum, darp ediliyorum. Bezdim yani bezdim" dedi. Avukatların "bu isimlerin kim olduğuna" dair soruları üzerine Hayal, "Ben sivilleri kast ediyorum. İsim yok. 30 bin kişilik Pelitli Beldesi" diye konuştu.





'Ölüm tehditleri alıyorum'



Hayal, "Koruma istiyorum. Baskı uyguluyorlar bana. Aileme bana, hepimize. Sindirme politikası" dedi. Avukatların "Neden?" diye sorduğu Hayal, "Bilmiyorum. Onlara sorun. Gidip Pelitli beldesine röportaj yapın. Niye rahatsız ediyorsunuz deyin. Niye yaptıklarını ben de bilmiyorum. Bana karşı baskı var, tehdit ediliyorum. 'Boğarız seni, parçalarız seni' diyorlar. Ölüm tehditleri alıyorum" diye konuştu.





'Can güvenliğim yok'



Hayal, son bir yıldır tehditlerin sürdüğünü ancak 6 aydır arttığını iddia etti. Avukat Emin Akdağ'ın "Görüşe biri geldiğinde sizi zorla mı götürüyorlar?" sorusuna Hayal "Odama geliyorlar. Rahatsız ediliyorum. Odama da geliyorlar. Aileme de baskı uyguluyorlar" yanıtını verdi. Hayal'in avukatı Eda Salman da "Bende burada öğreniyorum. Son 6 aydır oluyorsa, ziyaret kayıtlarının alınmasını istiyoruz. Kayıt yoksa da altında başka şeyler var demektir" diye konuştu.





Tuncel, takım elbiseyle gelemediği için özür diledi



Tutuklu sanık Erhan Tuncel ise takım elbiseyle gelemediği için özür dileyerek emniyete "Hrant Dink Agos Gazetesi'nin önünde ensesinden vurularak öldürülecek. Bunu yapacak olan da Yasin Hayal ya da Ogün Samast" şeklinde bilgi verdiğini ifade etti. Tuncel, "Er Ryan'ı kurtarmak diye bir film vardı. İzlediniz mi? Filmde, operasyon içinde operasyon var. Benim hakkımda yürütülen soruşturmaya da Cerrah'ı kurtarma operasyonu diyelim" dedi.Yasin Hayal'i 3 kez uyardığını söyleyen Erhan Tuncel, "Hükümete zarar verme diye uyarmaya çalıştım. Tayyip Erdoğan'ı ben de seviyorum. Yasin'e sorun" diye konuştu. Hayal ise, hiçbir şey hatırlamadığını ifade etti.