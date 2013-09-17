Yasin Hayal, Dink davasında 'Örgüt kurmadım' dedi, Erhan Tuncel'i suçladı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili dava bugün yeniden görülüyor. Hakimin Yargıtay'ın bozma kararını okuyarak 'diyeceklerini' sorduğu sanıklardan Yasin Hayal, "Örgüt kurmadım, yönetmedim" dedi.

Yargıtay’ın bozma kararından sonraki ilk duruşması Çağlayan'da bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 'Hrant'ın Arkadaşları' da Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Radikal’den Fatih Yağmur’un haberine göre, destek için adliye önüne gelen bazı vatandaşların, üzerinde “Adalet istiyoruz” yazılı tişörtler giydikleri görüldü. Duruşmaya basın mensuplarının ilgisi de bir hayli, yüksek. Adliye önündeki meydanda çok sayıda canlı yayın aracı yerini aldı.

Milletvekilleri de geldi

Duruşma salonuna CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, DTK Eşbaşkanı Aysel Tuğluk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da geldi. Büyük salonda yapılması beklenen duruşma, ses sistemindeki arızadan dolayı gecikmeli başladı.

Duruşmaya avukatların yoklama işlemi ile başlandı. Mahkeme salonunda sanıklardan sadece tutuksuz Salih Hacısalihoğlu ile tutuklu Yasin Hayal yer aldı. Salonun oldukça kalabalık olduğunu gören mahkeme başkanı, ayakta izleyici alınmaması talimatı verdi. Bu arada hakim kürsüsünün önünde yaklaşık 15 stajyer hakim de duruşmayı izleyenler arasında.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından Yargıtay'ın bozma kararının özetini okuyan mahkeme başkanı, sanıklara ‘bozma kararına karşı diyeceklerini’ sordu.

Sanık avukatı ‘bozmaya direnme’ istedi

Yasin Hayal, bozma kararına cevaben şunları söyledi:

"İtirafçı ortaya çıkmış, elinde kaset olduğunu söylüyor. İtirafları benim masum olduğumu ortaya koyuyor. Her şeyi kendisi ve Erhan Tuncel'in yaptığını söylüyor ve Erhan ile Rusya’ya kaçacağını ve elinde kasetler olduğunu söylüyor. Buna karşın bana verdiği kararı onuyor. Ben Yargıtay'ın kararını kabul etmiyorum. Ben suç örgütü kurmadım, yönetmedim."

'Baskı sonucu temyiz oldu'

Yasin Hayal'in avukatı Erdoğan Torbacı ise "Mahkemeleri baskı altına alabilme potansiyeli olan mercilerin baskısı sonucunda temyiz edilmiştir. Müvekkilim suçun işlenmesinden hemen sonra kamuoyuna bir 'büyük abi' olarak lanse edilmiştir. Kamuoyunda yapılan baskılar temyiz sürecini etkilemiştir. Yargıtay'ın kararının çelişkiler arz etmesi gibi sebeplerle yerinde olmadığı kanaatindeyiz. Bozma kararına direnilmesini talep ediyoruz" dedi.

Yargıtay ‘Suç örgütü var’ demişti

Yargıtay 9. Ceza Dairesi davaya bakan mahkemenin ‘örgüt yok’ kararını, sanıkların "terör örgütü değil suç örgütü üyesi' oldukları gerekçesiyle bozmuştu. Mahkeme, 17 Ocak 2012 tarihinde esasa ilişkin kararını, yaklaşık bir ay sonra da gerekçeli kararını açıklamıştı. Örgüt suçlamasından 19 sanığın tamamının beraatine karar veren mahkeme, sanık Yasin Hayal’e bir kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 3 ay hapis cezası vermişti.

Sanık Erhan Tuncel’e 10 yıl 6 ay ceza veren mahkeme, sanığı tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak bihakkın tahliye etmişti. Sanıklar Ahmet İskender 12 yıl 10 ay, Ersin Yolcu 12 yıl, Salih Hacısalihoğlu da 2 ay 15 gün ceza almıştı. Diğer 14 sanık ise örgüt suçlamasının yanı sıra diğer suçlamalardan da beraat etmişti.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi örgüt yönünden verilen beraat kararını bozmuştu. Daire, sanıkların silahlı terör örgütü değil suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanmalarını istedi. ‘Kasten öldürmeye azmettirme ve Orhan Pamuk'u tehdit suçlarından sanık Yasin Hayal’e verilen mahkumiyet kararı onandı. Hayal hakkında 6136 sayılı kanuna aykırılık suçundan mahkumiyet hükmü de düzeltilerek onandı. 'Silahlı terör örgütü kurma, yöneticisi olma' suçundan beraat kararı ise 'suç örgütü kurma ve yönetme' suçundan mahkumiyet gerektiği için bozuldu.

Sanıklardan Ersin Yolcu'nun 'kasten öldürmeye yardım suçundan' mahkumiyet hükmü onaylanırken, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan beraati ise 'suç örgütü üyesi olma' suçundan mahkumiyet gerektirdiği için bozulmasına karar verildi. Sanıklardan Erhan Tuncel'in 'patlayıcı madde imal etme' suçundan mahkumiyet kararı onandı. 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraat hükmü ise sanığın, Dink'in öldürülmesi suçuna yardım suretiyle iştirak etmesi sebebiyle mahkumiyeti gerektiği için bozuldu. Tuncel hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma' suçundan beraat kararı da 'suç örgütü üyesi olma' suçundan mahkumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozuldu.