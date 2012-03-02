Yasin Hayal: Jandarma 'Ogün ve Erhan'la bağlantını koparma, iyi çocuklardır' dedi

T24 - Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal, Jandarma komutanlarının kendisine sık sık Erhan Tuncel ve Ogün Samast’la irtibatını koparmaması gerektiğini söylediklerini aktardı. Hayal, “Erhan’la bağını koparma iyi çocuktur. Ogün de iyi çocuk” dediklerini söyledi. Hayal, Jandarma'ya sık sık gittiğini hatırlatarak, "ziyaretçi defterini imzalatmıyorlardı” dedi.

Tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde Taraf gazetesine konuşan Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Yasin Hayal, Trabzon’daki Jandarma görevlilerinin cinayetle yargılanması gerektiğini söyledi. Eylem talimatlarını Erhan Tuncel yoluyla aldığını belirten Hayal, Jandarma komutanlarının kendisine sık sık Erhan Tuncel’le irtibatını koparmaması telkininde bulunduklarını, “Erhan’la bağını koparma iyi çocuktur. Ogün de iyi çocuk” dediklerini ifade etti. “Kamu görevlileri hakkında soruşturma açılırsa tüm bildiklerini anlatmaya hazırım” diyen Hayal, cinayetten önce, Jandarma’ya sık sık gittiğini ancak bunun kayda geçirilmediğini anlattı. Hayal, “Mahkemede Jandarma ziyaretçi defteri istendi. Ancak benim giriş-çıkış yaptığıma dair delil bulunamadı. Ben Jandarma’ya elimi kolumu sallayarak giriyordum, ziyaretçi defterini imzalatmıyorlardı” diye konuştu.

Cezaevinde zor koşullar altında kaldığını, bazı gardiyanlardan kötü muamele gördüğünü, hatta tehdit edildiğini belirten Yasin Hayal, sözlerine şöyle devam etti: “Buraya geldiğimden beri hakkımda en az üç tane tutanak tuttular. Mahkemede tahliye talebimi dile getirdikten sonra, tahliye istedim diye beni kış günü yarı çıplak soyup hücreye attılar. Ben böbrek hastasıyım. Beş yıl süren mahkeme sürecinde zaman zaman bazı gardiyanlar tarafından tehdit edildim.”



“Cinayetten önce Erhan Tuncel’in ziyaretçileri arttı”



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesinden önce Jandarma görevlileriyle sık sık görüştüğünü, eylem talimatlarının ise Erhan Tuncel üzerinden kendisine iletildiğini iddia eden Yasin Hayal şunları söyledi: “Hrant Dink suikastıyla ilgili olarak Trabzon Jandarma’daki komutanlar hakkında soruşturma açılırsa, çağrıldığım takdirde gider, ifademi veririm. Trabzon Jandarma’daki komutanların Hrant Dink suikastıyla ilgili yargılanması gerekir. Neden benimle tanışma, beni çağırma ihtiyacı hissettiler? Bu ortaya çıkarılsın.”

Dink suikastından kısa süre önce Erhan Tuncel’in evine sürekli ziyaretçiler gelmeye başladığından söz eden Yasin Hayal, “Kim olduklarını sorduğumda Elazığ’dan hemşerileri olduğunu söylüyordu. Ziyaretçilerinden biri de Elazığ Ülkü Ocakları başkanıydı. 2002 martında Erhan’la ilk tanıştığım dönemde, ben askerden izine gelmişken, bir akşam beni alıp Trabzon’un Kuran Kursu Mahallesi’nde bir polis evine götürdü.