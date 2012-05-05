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Yasin Hayal: Hrant Dink'i öldürme fikri Erhan Tuncel'e ait

Yasin Hayal, aynı davada serbest bırakılan Erhan Tuncel'i suçladı

05 Mayıs 2012 12:18

Hrant Dink cinayeti davasında hüküm giyen Yasin Hayal, cinayet fikrini ortaya atanın Erhan Tuncel olduğunu söyledi. Hayal, Yargıtay’a gönderdiği dilekçede hakkındaki kararın bozulmasını istedi.

Gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yasin Hayal, aynı davada serbest bırakılan Erhan Tuncel'i suçladı.

Hayal, "Esas azmettirici Erhan Tuncel’dir" dedi.

Hayal, Yargıtay’a bir dilekçe göndererek hakkındaki kararın bozulmasını istedi.

'Cinayet fikrini ortaya atanın Erhan Tuncel olduğunu' söyleyen Hayal dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Tuncel, Yasin Hayal'e Hrant Dink'ten ve yazılarından bahsederek, Dink'in Türk düşmanı olduğu fikrini yerleştirmiştir. Tuncel'in, Yasin Hayal'i cinayet konusunda azmettiren kişi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Erhan Tuncel, cinayeti işleyecek kişiyi ve silahı bulma konusundaki yardımı Yasin Hayal'den almıştır."


Haksız tahrik indirimi talebi


Yasin Hayal'in avukatı ayrıca, müvekkiline 'haksız tahrik indirimi' uygulanmasını istedi.

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