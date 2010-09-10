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YASİN HAYAL HASTANEYE KALDIRILDI TEKİRDAĞ (A.A)

10 Eylül 2010 18:28

-YASİN HAYAL HASTANEYE KALDIRILDI TEKİRDAĞ (A.A) - 10.09.2010 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen Yasin Hayal, hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Dink'in öldürülmesi olayının azmettiricisi olduğu iddia edilen Hayal, tansiyon problemi yüzünden düşerek başını beton zemine çarptı. Tekirdağ Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hayal'in, kaldığı tek kişilik koğuşta tansiyon düşmesi sonucu bayıldığı ve başını beton zemine çarptığı öğrenildi. Hastane revirine kaldırılan Hayal, ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.  Başındaki kanaması durdurulan Hayal'in hastanede tomografisi çekildi. Yaklaşık 6 saat süren tedavinin ardından Hayal'in, yoğun güvenlik önlemleri altında tekrar cezaevine gönderildiği kaydedildi.

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