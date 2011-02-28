Yasin, 'Git ensesinden vur' dedi ben de vurdum

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast, yeni düzenleme uyarınca çocuk mahkemesinde yargılandı. Mahkeme Samast'a 'Suça Sürüklenen Çocuk' tabirinin kısaltması 'S.S.Ç' şeklinde hitap etti.







Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katil zanlısı Ogün Samast, cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında Gülhane'deki çocuk mahkemelerinin bulunduğu adliye binasına getirildi.

Samast, jandarma görevlilerince , İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonuna alındı. Duruşma nedeniyle sabah saatlerinden itibaren adliye binası ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ogün Samast ile Dink ailesinin avukatları katıldı.







Mahkeme heyetinin soruları üzerine Samast, "Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Ne olayı, ne savunmamı hatırlıyorum." dedi. Bunun üzerine Samast'ın 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifade tekrar okundu. Çapraz sorgusunda mahkeme heyetinin Samast'a "Para da almamışsın, neden bu cinayeti işledin?" şeklinde soru yöneltmesi üzerine, "Neden vurduğumu bilmiyorum, Yasin bana silah verdi, 'git ensesinden vur' dedi. Ben de vurdum. Yasin'in sabıkasına bakarsanız neden vurduğumu anlarsınız. O bana 'ensesinden vur dedi', ben biraz kenardan vurdum." cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, Ogün Samast'a eşinin kızlık soyismi ile Trabzon'da görevli Astsubay Satılmış Şahin'i soyadının aynı olduğunu hatırlatarak, aralarında bir bağ olup olmadığı sorusunu yöneltti. Samast, "Hiçbir ilgileri yok. Ona bakarsanız İbrahim Şahin'in de soyadı aynı." Cevabını verdi. Samast, "Eşinle nasıl tanıştın?" şeklindeki soru üzerine bir süre durarak, "Bu soruya cevap vermek zorunda değilim." cevabını verdi.

Samast, Yasin Hayal'in silahı kendisine emniyeti açık ve dolu olarak verdiğini belirterek, "İstanbul'a geldiğimde fark ettim. Kendimi de vurabilirdim." ifadesini kullandı.

Katil zanlısı Ogün Samast'ın bir çok soruya 'hatırlamıyorum' şeklinde ve çelişkili cevaplar verdiği gözlendi. Mahkeme heyeti, Samast'ın isteği üzerine duruşmaya ara verdi







Mahkeme Heyeti Başkanı Ünal, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, Hrant Dink'in eşi Rahil, kızları Delal ve Sera, oğlu Arat, kardeşleri Hosrof ve Yervant Dink'in katılan olarak kabul edildiklerini ve avukatla temsil edildiklerini anımsattı.



Agos Gazetesi ile Birgün Yayıncılık'ın da o davanın katılanları olduğunu ve avukatla temsil edildiklerini hatırlatan Başkan Ünal, Dilara, Haycan, Lusin, Rabel, Maral ve Haykanoş Dink'in ise katılan olarak kabul edildiklerini ancak avukatlarının bulunmadığını kaydetti.



Katılanlara ilişkin düşünceleri sorulan Ogün Samast'ın avukatı, bazı katılanların doğrudan zarar gören kişiler olduklarını, ancak özellikle tüzel kişiler ve akrabalık ilişkileri tespit edilemeyenlerin davada katılan olarak yer almaması gerektiği görüşünde olduklarını bildirdi.



Mahkeme Heyeti Başkanı Celal Ünal, Sivof ve Mihail Yağbasan'ın da davaya katılma talebinde bulunduklarını, nüfus kayıtları incelendiğinde bu kişilerin Hrant Dink'in kayınbiraderleri olduğunun anlaşıldığını kaydetti.



Suçtan zarar görmeleri ihtimali bulunan Rahil, Delal, Arat, Sera, Hosrof, Yervant, Dilara, Haycan, Lusin, Rabel, Maral, Haykanoş Dink ile Agos Gazetesi ve Birgün Yayıncılık'ın katılma taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, Sivof ve Mihail Yağbasan'ın suçtan doğrudan zarar görmemeleri nedeniyle taleplerinin reddine karar verdi.



Mahkeme heyeti, duruşmaya bir saat ara verilmesini, devam edilecek celsede imkanlar el verdiği ölçüde görüntülü ve sesli kayıt sisteminin kullanılmasını kararlaştırdı.





Avukat Çetin: Dink ailesi duruşmayı izlemeyecek



Duruşma öncesi, Dink ailesinin avukat Fethiye Çetin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ceza yargılamasının amacının maddi gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:



'Ancak Hrant Dink cinayetinde yargılama süreçleri bugüne kadar bu beklentileri karşılamaktan çok uzak. Adalet taleplerini karşılamaktan çok uzak bir devinim ve seyir izlemiştir. Bu görünüm adalet taleplerini karşılamadığı gibi bu konuda toplumsal vicdanı sızlatan ve acıları çoğaltan bir seyir izlemiştir. Bu nedenle bu duruşmayı müvekkillerimiz Dink ailesi ve diğer katılanlar, izlemeyeceklerdir ve gelmeyeceklerdir.'





Başsavcı Engin, Adliye binasını inceledi



Bu arada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin'in sabah saatlerinde Gülhane'deki Çocuk Mahkemeleri binasına gelerek, incelemelerde bulundu.



Basın mensupları duruşma öncesi ve duruşma başladıktan sonra bir süre adliye binasına alınmadı. Ancak, mahkeme başkanının izniyle salonun büyüklüğünün el verdiği ölçüde, bazı basın mensupları duruşma başladıktan bir süre sonra salona alındı.



Mahkemeye bir dilekçe sunan Ogün Samast'ın, duruşmadaki izleyici sayısının kısıtlandırılmasını veya tamamen izleyicilerden arındırılmış bir davanın görülmesine devam edilmesini istediği öğrenildi. Bu talebe Dink ailesi avukatlarının karşı çıktığı belirtildi.



Mahkeme heyeti başkanının, tutuklu sanık Ogün Samast'a, 'S.S.Ç' şeklinde hitap ettiği görüldü. Çocuk Ağır ceza Mahkemelerinde yargılanan çocuklara, 'Suça Sürüklenen Çocuk' tabirinin kısaltmasıyla hitap edildiği öğrenildi.





Davanın geçmişi



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Erhan Tuncel ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı davanın 25 Ekim 2010'daki duruşmasında, tutuklu sanık Ogün Samast'ın suç tarihinde 17 yaşında olduğu gerekçesiyle 6008 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca dosyası ayrılarak 'görevsizlik kararı' ile İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.



Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de gazete binasının önünde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili iddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Samast'ın 'Hrant Dink'i öldürme' suçlamasıyla, yaşının 18'den küçük olduğu da dikkate alınarak 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İddianamede, sanığın 'terör örgütüne üye olma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlamalarıyla da 8,5 yıl ile 18 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması isteniyor.





