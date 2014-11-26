Yasin El Kadı, 13 yıl sonra ABD'nin kara listesinden çıkartıldı

ABD Hazine Bakanlığı, 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle 2001’de kara listeye aldığı Suudi Arabistan vatandaşı Yasin El Kadı’yı, 13 yıl sonra listeden çıkardığını duyurdu.

Yasin El Kadı, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından, Amerikalıların dünyanın dört köşesinde başlattığı El Kaide avında belirlenen isimlerden biriydi. Ve 1955 Kahire doğumlu, Suudi Arabistan vatandaşı işadamı, İkiz Kuleler'e çarpan uçaklardan bir ay sonra ağa takılmış, Bush yönetimi tarafından, saldırılarla ilişkisi olduğu düşünülerek 12 Ekim 2001'de terörizme destek suçundan kara listesine alınmıştı.



Beş gün sonra, 17 Ekim 2001'de ise El Kadı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de kara listesine dahil edilmişti. Ondan iki gün sonra, 19 Ekim'de de Avrupa Birliği Konseyi aynı yönde bir karar açıklamış, böylece El Kadı, yedi günde hem ABD hem BM hem de AB’nin El Kaide için düzenlediği kara listelerin hepsine birden girmişti.

AB ve BM listeden çıkartmıştı

Ancak bu kararların ardından Suudi işadamı avukatlarıyla uzun sürecek bir hukuk mücadelesine girişti. Ve El Kadı, karar alma süreçlerindeki bazı usul hataları nedeniyle önce 2010'da Avrupa'nın sonra da 2012'de BM'nin listesinden tamamen çıkmayı başardı. Ancak konu o dönem Türkiye'de başka bir tartışma başlatmıştı. Çünkü El Kadı, BM'nin kararı uyarınca Türkiye'deki Bakanlar Kurulu’nun 22 Aralık 2001'de aldığı malvarlığını dondurma kararına karşı açtığı davada dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde destek bulmuştu. Zira Erdoğan, 25 Aralık 2006'daki TBMM tutanaklarına göre “Evet, Yasin El Kadı'yı tanıyorum, kendisine inanıyorum, güveniyorum, param kadar da kefilim, kefil olurum” demişti.