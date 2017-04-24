Yasin Börü davasında karar çıktı

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014’te Kobanê protestolarında öldürülen Yasin Börü davasının 16. duruşmasında karar açıklandı. Davada 17 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 14 sanık için beraat kararı verildi. 3 firari sanığın dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

Yasin Börü ve üç arkadaşının Diyarbakır'da öldürülmesiyle ilgili davada yargılanan 41 kişiden 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, ikisi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suça sürüklenen 6 çocuk ise "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 110'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.