Yasin Börü davasında 4 tahliye

Diyarbakır’da 6-7 Ekim tarihlerinde çıkan Kobanê olaylarında Yasin Börü ve 3 kişinin öldürülmesi ile ilgili 21’ı tutuklu 34 kişinin hakkında açılan davanın ikinci duruşması sona erdi. Mahkeme 4 sanığın tahliyesine karar verdi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen dava, gizli tanıkların dinlenecek olması nedeniyle Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı.

Müşteki avukatları ve yakınları salonun yetersiz olması nedeniyle duruşma salonunu terk etti.

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanıklar, sanık avukatları, müşteki avukatları ve izleyiciler katıldı.

Bugün ifade veren 'Kanarya 1' isimli gizli tanığın ifadelerinden sonra iddiama makamı, mahkeme heyetine gizli tanık beyanlarının "maddi delile dayanmadığını ve kolluk kuvvetinin yönlendirmesiyle" alındığı görüşünü paylaştı.

Bu doğrultuda da tutuklu sanıklardan Sedat Çoban, Cihan Yıldız, Abdulvahap Turan, Hasan Aldemir, Rıdvan Baş'ın tahliyelerini talep etti.

Taleplerin alınması sonrası ara kararını açıklayan Mahkeme Heyeti ise Sedat Çoban hariç Cihan Yıldız, Abdulvahap Turan, Hasan Aldemir, Rıdvan Baş'ın tahliyelerine karar verdi.

Tahliye kararları ile birlikte davada tutuklu sanık sayısı 17'ye düştü.

Mahkeme, duruşmalara katılan ancak ifade vermeden ayrılan Hür Dava Partisi üyesi Yusuf Er'in de zorla getirilmesine karar verdi.