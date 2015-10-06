Yasin Börü davasında 2 sanık ifadesini geri çekti: Polis, "İmzalamazsan aileni öldürürüz" diye tehdit etti

Diyarbakır’da 6-7 Ekim 2014 tarihindeki protesto olayları sırasında Yasin Börü ve 3 arkadaşının ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması dün görüldü. Duruşmada, daha önceki ifadelerinde diğer sanıkları teşhis ettiklerini belirten 2 sanık, ifadelerini geri çekti. Sanıklar Mecnun Akkoyun ve Sedat Çoban, emniyetteki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürerek, kimseyi teşhis etmediklerini söyledi. Sanık Mecnun Akkoyun, “Emniyette polis, bazı dosyalar verdi. İmzala dedi. İmzalamazsan aileni öldürürüz diye tehdit ettiler" iddiasında bulundu.

“İki salon birleştirildi”

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, 34 sanık hakkında “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme”, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma” suçlamasıyla açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya alınmıştı.Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşma, katılımın yüksek olması nedeniyle 10 ve 11. Ağır Ceza Mahkemesi salonları birleştirilerek görüldü. Müşteki aileleri ile sanıkların bir araya gelmemesi için, taraflar ayrı salona alınarak, aralarına çevik kuvvet tarafından barikat kuruldu.

“Kimse boşu boşuna yatmasın”

Kimlik tespitinin ardından iiddianamenin dayanağını oluşturan ifadeleri veren iki sanık, önceki ifadelerini geri çekti. Sanık Mecnun Akkoyun, daha önce verdiği ifadeyi kabul etmediğini belirterek, “Emniyette polis, bazı dosyalar verdi. İmzala dedi. İmzalamazsan aileni öldürürüz diye tehdit ettiler. Tehdit ve Şantaj yaptılar. Sanıkların hiç birini tanımıyorum. Sanıkları daha önce teşhis ettiğime ilişkin ifadem baskı altında alındı. Benim verdiğim ifade nedeniyle kimse boşu boşuna yatmasın” diye konuştu.

“Teşhis yapmışım gibi tutanak tuttular”

Sanık Sedat Çoban da sanıkların bazılarının mahalleden arkadaşı olduğunu ancak olaylara karıştıklarını görmediğini belirterek, “Ben kimseyi teşhis etmedim. Ancak, Emniyette sanki teşhis yapmışım gibi tutanak tuttular. Ben bu işleme itiraz ettim. Ancak oradaki polis, bana mahkemede ‘polis böyle yaptı’ dersin dediler. Ben ifademi düzeltilmesini istedim. Ancak yapmadılar. Ben olaylara karışan kimseyi görmedim. Ben sadece olay saatinde olayın yaşandığı apartmanda oturan amcamın evine gelmiştim” diye konuştu.

"Polis olayı başkalarının üzerine yıktı"

Sanıklardan Dicle Üniversitesi öğrencisi Abdulvahap Turan da ifadesinde, “4 gencin öldürülmesine ilişkin görüntüleri izledim. Bunun bir canilik olduğunu düşünüyorum. Olaylardan sonra bir ifaden var denilerek çağrıldım. Savcılıkta, bu olayla suçlandığımı öğrendim. Hiçbir örgüte sempatim yok. Düşüncem, polis olayların asil faillerine ulaşamadı. Poliste çeşitli suçlarda kaydı olan kişilerin üzerine bu olayı yıkmış durumda” diye konuştu. İfadesi alınan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.