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Yasin Börü davasına devam edilecek

Duruşma, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başlayacak

07 Kasım 2016 03:27

Diyarbakır’da 6-7 Ekim olaylarında öldürülen Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 19'u tutuklu 41 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın duruşması, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde saat 10.00'da başlayacak.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, 17'si tutuklu 34 sanık yargılanırken, Yargıtay 5. Ceza Dairesi, geçen ay aynı suçlamalarla ilgili 7 çocuk hakkında, çocuk ağır ceza mahkemesinde açılan iki davanın, bu davayla birleştirilmesine karar verdi. Birleştirme kararının ardından sanıklardan Cevher Türk ve Ferdi Gül'ün tutuklanmasıyla davadaki sanık sayısı 19'u tutuklu olmak üzere 41'e yükselmişti.

Davanın geçen celsesinde, maktullerden Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, sanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını belirtmişti.

Baba Gökguz, "Sanıklar mağdur olduklarını söylüyor. Ben de mağdurum. Bizim çocuklarımızın suçu neydi? Neden öldürüldüler? İki yetim benim boynuma kaldı. Bunlar gündüz mağdur, gece teröristler. Cezalandırılmalarını istiyorum" diye konuşmuştu.

Maktul Yasin Börü'nün babası Fikri Börü de otopsi raporlarının yanlış olduğunu belirterek, "İlk başta oğlumu kendilerinden sanmışlar. Otopsi raporunda boynunda poşu olduğu yazılı. Oysa oğlumun boynunda poşu yoktu" demişti.

Beyanların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, diğer illerde tutuklu sanıkların da Ankara'ya getirilmesine karar vererek, duruşmayı ertelemişti.

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