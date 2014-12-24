Yasin Börü cinayetinde 1 kişi daha tutuklandı

Diyarbakır'da 6-7 Ekim tarihlerinde Kobanê'ye destek için düzenlenen sokak gösterilerinde Hür Dava Partisi (HÜDA- PAR) üyesi Yasin Börü ile 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili hakkında yakalama kararı bulunan M.A., polis tarafından yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla ilgili tutuklananların sayısı 26’ya yükseldi.

Felat Bozaslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, Diyarbakır'da 6-7 Ekim tarihlerinde yaşanan olaylar sırasında HÜDA- PAR üyesi Yasin Börü, Riyad Güneş, Ahmet Dakak ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 25 kişi tutuklanmış, 10 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada hakkında yakalama kararı bulunan M.A.'yı gözaltına aldı. Polisteki sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada aranan kişilerden M.A.'nın yakalandığını belirterek, şöyle dedi: 'Gözaltına alınan M.A. isimli kişi Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 24 Aralık 2014 tarihinde Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine Türk Ceza Kanununun 82/1-b maddesine göre 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 82/1-b,35 ve 302/1 maddelerine göre 'Devletin Egemenliği altındaki topraklardan bir kısmını ayırmaya teşebbüs' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edilmiş, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 24 Aralık 2014 tarihinde tutuklanarak D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayların tüm yönüyle soruşturulduğu, yürütülen soruşturmanın safahati ve sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.'

M.A.'nın tuklanmasıyla birlikte Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesiyle ilgili tutuklananların sayısı da 26 oldu.