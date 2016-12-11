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Yasin Arena'da hat trick yaptı; Galatasaray 3-1 kazandı

Galatasaray puanını 29'a çıkararak üçüncü sıradaki yerini korudu

11 Aralık 2016 23:28

Spor Toto Süper Lig'in 14. Haftasında Galatasaray ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Galatasaray Yasin Öztekin attığı gollerle maçı 3-1 kazandı. Gaziantepspor'un tek golü Elyasa Süme'den geldi.

 

Golü attı çevik kuvvet polisine sarıldı

 

Galatasaray'da Yasin Öztekin, Gaziantepspor karşılaşmasının 12. dakikasında attığı golden sonra çevik kuvvet polisine sarıldı. Öztekin'in bu hareketi tribünlerden büyük alkış aldı.

Arena'da teröre lanet

Karşılaşma öncesi Türk Telekom Arena'da, Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanlar anılarak tribünlerde 'teröre lanet' pankartları açıldı.

Çevik kuvvete büyük destek

 

Taraftarlar, Galatasaray-Gaziantepspor maçı öncesi stada gelen çevik kuvvet ekibine yönelik uzun süre tezahüratta bulundu. Polisler uzun süre alkışlandı, tribünlerden
"Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yapıldı.

Maçın başlama vuruşundan önce ilk olarak Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, ardından karşılaşmanın hakemleri ile Galatasaray ve Gaziantepsporlu oyuncular polislere çiçek verdi.

 

Yasin'den asker selamı

Galatasaraylı Yasin Öztekin attığı gollerden sonra tribünlere karşı asker selamı verdi. Öztekin attığı gollerden sonra çevik kuvvet polislerine sarıldı.

Öztekin'in maç topunu hatıra olarak saklayacağı da bildirildi.

Selçuk İnan'dan jest

 

Taraftarlar iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırdı. Mücadele öncesi Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, saha kenarındaki bir polisi tribüne götürerek alkışlattı

 

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