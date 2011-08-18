YAŞ'ın ardından MGK'da da yeni oturma düzeni

T24 - Sonuncusu Hakkâri - Çukurca'da yapılan son terör eylemleri ile Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı kritik Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, bir "ilk" görüntüye de sahne oldu. Ağustos ayı başında toplanan Yüksek Askeri Şûra'da (YAŞ) Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ilk kez yanına asker almadan tek başına oturmasının ardından MGK'da da askerlerin yan yana oturma düzenine son verildi. MGK'ya başkanlık eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, "askerler ile sivilleri ayrı cepheler gibi gösterdiği" gerekçesiyle yeni oturma düzenine geçilmesini istediği öğrenildi. Yeni düzene göre, daha önce Çankaya'daki MGK masasında Cumhurbaşkanı'nın solunda Genelkurmay Başkanı'ndan başlayarak yan yana oturan MGK üyesi askerler artık, protokol sırası da gözetilerek MGK'nın sivil üyeleriyle karışık bir şekilde oturacaklar.







MGK, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığında saat 13:40'ta Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantıya Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan yardımcıları, MGK üyesi bakanlar, kuvvet komutanlarının yanı sıra Suriye'deki olaylar hakkında bilgi vermek üzere Ankara'ya çağrılan Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon da katıldı. Ağustos ayı başında yapılan Yüksek Askeri Şura'nın ardından göreve gelen yeni komuta kademesi MGK’ya ilk kez katıldı.

MGK'da yeni oturma düzeni



Başbakan Erdoğan, daha önceki yıllarda yerleşen uygulamaya son vermiş, YAŞ toplantısında yanına asker almayarak masanın başında tek başına oturmuştu. Daha önce, YAŞ'a başkanlık eden başbakanlar, toplantı masasının başında Genelkurmay başkanları ile birlikte oturuyordu.



YAŞ toplantısındaki yeni oturma düzeninin ardından MGK'da da oturma düzeni değişti. Asker ve siviller ilk kez karşı karşıya değil, yan yana oturdu.

Çankaya Köşkü'nde yapılan ağustos ayı olağan toplantısı 4,5 saat sürdü.

Gündem terör ve Suriye



MGK’nın ana gündem maddesi en son Hakkâri Çukurca’da 8 asker ile 1 korucunun şehit olması ile sonuçlanan terör saldırıları ve Türkiye’nin Kandil’e yönelik olarak başlattığı operasyonlar oldu. Operasyondaki son gelişmeler ve Başbakan Erdoğan’ın geçen hafta kamuoyuna duyurduğu terörle mücadelede yeni dönem konusunun masaya yatırıldı.



MGK'da konuşulacak diğer ana konu da Suriye'deki gelişmeler, Türkiye'nin yaptığı ve yapacağı girişimler oldu. Türkiye’nin halkına karşı kanlı operasyonlarına devam eden Suriye yönetimine yönelik olarak izleyeceği yol haritası MGK’da ele alındı.



MGK öncesinde toplantı



Başbakan Erdoğan, toplantı öncesi MGK'ya katılan bakanlarla bir araya geldi. Görüşmeye MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Muhalefete MGK bilgisi



MGK toplmantısının ardından yeni bir uygulama da yapılacak. Cumhurbaşkanı Gül, her MGK toplantısı sonrası TBMM Başkanı ile ana muhalefet partisi liderini bilgilendirecek. Gül, bu çerçevede bugün (18 Ağustos 2011) başkanlık ettiği MGK toplantısı için bilgilendirme yapmak üzere yarın (19 Ağustos 2011 Cuma) TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü’ne davet etti. Cumhurbaşkanı Gül, MGK’da ele alınacak terörle mücadele ve Suriye’deki gelişmelere ilişkin konularda Çiçek ile hükümeti bilgi paylaşmamakla eleştiren Kılıçdaroğlu'na bilgi verecek.