-YAŞ'IN 2. GÜN ÇALIŞMALARININ ÖĞLEDEN ÖNCEKİ BÖLÜMÜ TAMAMLANDI ANKARA (A.A) - 02.08.2010 - Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki ikinci gün çalışmalarının öğleden önceki bölümü tamamlandı. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki toplantıda, terfi sırasında bulunan general, amiral ve albayların bir üst rütbeye yükseltilmesi, general ve amirallerin görev sürelerinin uzatılması ve emeklilik işlemleri ele alınıyor. Disiplinsizlik ve ahlaki durumları nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılacak personelin durumu da toplantıda değerlendiriliyor. Şurada, TSK'yı ilgilendiren diğer konular da görüşülüyor. YAŞ toplantısında alınan kararların 4 Ağustos Çarşamba günü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulduktan sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.