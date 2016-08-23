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Yasin 142 gündür kayıp…

“Yakışıklı oğlumun saçlarını sevmeyi özledim"

23 Ağustos 2016 19:24

Konya’nın Akören İlçesi'nde evlerinin önünde oynarken kaybolan 6 yaşındaki Yasin Şahin'den 142 gündür haber alınamıyor. Baba Yavuz Şahin, oğlundan hiçbir iz olmadığını belirterek, “Yakışıklı oğlumun saçlarını sevmeyi özledim” dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Tolga Yanık’ın haberine göre, Akören İlçesi'ne bağlı, eskiden köy olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan 4 çocuklu Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, geçen 4 Nisan günü okuldan geldikten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları Jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız devam etti. Çalışmalar kapsamında, başta evin çevresi olmak üzere, havadan askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracılığıyla, karadan arama ekipleri tarafından su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri tek tek kontrol edildi. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve çayın aktığı Apa Gölü girişi Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arandı. Ancak Yasin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından geçen 28 Nisan günü arama çalışmaları sonlandırıldı.

 

“Yakışıklı oğlumun saçlarını sevmeyi özledim”

 

142 gündür oğlundan hiçbir iz bulanamadığını belirten Yavuz Şahin, "Oğlumun kaybolalı 142 gün oldu. Hiçbir iz yok. Öldü mü, kaldı mı bilmiyoruz. Uzun zamandır kapımızı çalan da yok. Oğlumu arama çalışmaları devam ediyor mu bilmiyorum. Bana bir yol göstersinler, oğlumu ben arayayım. Elimiz kolumuz bağlı ne yapacağız, nasıl yapacağız bilmiyoruz. Karagözlü yakışıklı oğlumun saçlarının sevmeyi özledim" dedi.

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