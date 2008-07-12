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Spor

Yaser'in taraftar heyecanı

Galatasaray'ın Kartalspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Yaser Yıldız, Galatasaray taraftarının önüne çıkacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.

12 Temmuz 2008 03:00

Tempo24- Galatasaray'ın Kartalspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Yaser Yıldız, 
Galatasaray taraftarının önüne  çıkacağı günü heyecanla beklediğini söyledi.

Yaser, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarıkırmızılı takımda çok iyi bir ortamın olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Gerçekten herkes çok sıcakkanlı, beklediğimden çok daha iyi bir ortam var. Kamp gayet iyi gidiyor. 15 gün içerisinde ben de takıma yavaş yavaş alıştım. Büyük bir camiaya geldiğim için önceleri heyecanlıydım ama o heyecanı yavaş yavaş attım. Hocalar çok kaliteli ve çok eğlenceli insanlar. Takım iyi, inşallah daha da iyi olacak."

Kenarlara giden, orta kesen ama yeri geldiğinde pivot santrfor gibi de oynayabiliyorum. Ben çalışacağım, hoca da şans verirse oynamayı umuyorum. Hedefim öncelikle takımda forma bulmak ve daha sonra milli takıma seçilmek" ifadelerini kullandı.
        
Takımlarının çok güçlü olduğunu dile getiren genç oyuncu, "Bu sezon da şampiyon olacağımıza inanıyorum. Taraftarın önüne çıkacağım günü heyecanla bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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