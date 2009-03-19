Yaser'e 2 maç ceza



PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaraylı Yaser Yıldız'a 2 maç ceza verdi.





Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Yaser Yıldız ve Kayserisporlu Toledo'ya 2'şer maç ceza verdi.



Kurul, yaptığı toplantıda, 15 Mart'ta Trabzon'da yapılan Trabzonspor-Galatasaray maçında rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Yaser'i 2 resmi müsabakadan men cezasıyla cezalandırdı.



Kayserisporlu Toledo'ya da aynı tarihteki Ankaraspor-Kayserispor maçında, aynı gerekçeyle 2 maç ceza uygulandı.



PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:



1 Maç Seyircisiz Oynama: Şanlıurfaspor

5 Maç: Celil Sağır (Malatyaspor)

4 Maç: Resul Timurlenk (Siirtspor), Ahmet Taş (Kilis Belediyespor), Kadir Kureş (Mersin İdmanyurdu Antrenörü)

3 Maç: Murat Özsavcı (Çanakkale Dardanelspor), Tolga Altun (Fethiyespor), Erol Durubakan (OYAK Renault), Anıl Özbay (Hacettepe PAF), Ercan Albay (Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü)

2 Maç: Kerem Gülbahar (İstanbul Maltepespor), Erşan Ayar (Kartalspor Masörü)

1 Maç: Fikret Bademci (Kırıkkalespor Teknik Direktörü), Nihat Tümkaya (Pazarspor Kaleci Antrenörü)

30 Gün Hak Mahrumiyeti: Mustafa Düzkaya (Konyaspor yöneticisi)

15 Gün Hak Mahrumiyeti: Adem Ellibeş (Gölcükspor yöneticisi)

40 Bin Lira: Ankaragücü

20 Bin Lira: Trabzonspor

15 Bin Lira: Eskişehirspor

12 Bin 750 Lira: Malatyaspor

12 Bin 500 Lira: Belediye Vanspor

11 Bin 600 Lira: Yıldırım Bosnaspor

9 Bin 900 Lira: Mersin İdmanyurdu

7 Bin 500 Lira: Bursaspor

3 Bin 900 Lira: Fethiyespor

3 Bin 750 Lira: Sakaryaspor

3 Bin Lira: Şanlıurfaspor

2 Bin 400 Lira: Çanakkale Dardanelspor, Erzurumspor

2 Bin Lira: Çorumspor

1600 Lira: Küçükköyspor

1500 Lira: Beykoz 1908, Kırşehirspor, Arsinspor

1200 Lira: OYAK Renault, Batman Belediyespor

1000 Lira: Gölcükspor, Erzincanspor, Bulancakspor, Ceyhanspor