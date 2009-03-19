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Spor

Yaser'e 2 maç ceza

PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaraylı Yaser Yıldız'a 2 maç ceza verdi.

19 Mart 2009 02:00


PFDK, Trabzonspor maçında kırmızı kartla oyundan atılan Galatasaraylı Yaser Yıldız'a 2 maç ceza verdi.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaraylı Yaser Yıldız ve Kayserisporlu Toledo'ya 2'şer maç ceza verdi.

Kurul, yaptığı toplantıda, 15 Mart'ta Trabzon'da yapılan Trabzonspor-Galatasaray maçında rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketi nedeniyle Yaser'i 2 resmi müsabakadan men cezasıyla cezalandırdı.

Kayserisporlu Toledo'ya da aynı tarihteki Ankaraspor-Kayserispor maçında, aynı gerekçeyle 2 maç ceza uygulandı.

PFDK'nın verdiği öteki cezalar şöyle:

1 Maç Seyircisiz Oynama: Şanlıurfaspor
5 Maç: Celil Sağır (Malatyaspor)
4 Maç: Resul Timurlenk (Siirtspor), Ahmet Taş (Kilis Belediyespor), Kadir Kureş (Mersin İdmanyurdu Antrenörü)
3 Maç: Murat Özsavcı (Çanakkale Dardanelspor), Tolga Altun (Fethiyespor), Erol Durubakan (OYAK Renault), Anıl Özbay (Hacettepe PAF), Ercan Albay (Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü)
2 Maç: Kerem Gülbahar (İstanbul Maltepespor), Erşan Ayar (Kartalspor Masörü)
1 Maç: Fikret Bademci (Kırıkkalespor Teknik Direktörü), Nihat Tümkaya (Pazarspor Kaleci Antrenörü)
30 Gün Hak Mahrumiyeti: Mustafa Düzkaya (Konyaspor yöneticisi)
15 Gün Hak Mahrumiyeti: Adem Ellibeş (Gölcükspor yöneticisi)
40 Bin Lira: Ankaragücü
20 Bin Lira: Trabzonspor
15 Bin Lira: Eskişehirspor
12 Bin 750 Lira: Malatyaspor
12 Bin 500 Lira: Belediye Vanspor
11 Bin 600 Lira: Yıldırım Bosnaspor
9 Bin 900 Lira: Mersin İdmanyurdu
7 Bin 500 Lira: Bursaspor
3 Bin 900 Lira: Fethiyespor
3 Bin 750 Lira: Sakaryaspor
3 Bin Lira: Şanlıurfaspor
2 Bin 400 Lira: Çanakkale Dardanelspor, Erzurumspor
2 Bin Lira: Çorumspor
1600 Lira: Küçükköyspor
1500 Lira: Beykoz 1908, Kırşehirspor, Arsinspor
1200 Lira: OYAK Renault, Batman Belediyespor
1000 Lira: Gölcükspor, Erzincanspor, Bulancakspor, Ceyhanspor

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