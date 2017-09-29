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Yaser öğretmen, balık tutmaya gittiği çayda boğuldu

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, Şehit Öğretmenler Ortaokulu'nda Fen Bilgisi öğretmeni olan 34 yaşındaki Yaser Ekinci, balık tutmak için gittiği çayda boğuldu

29 Eylül 2017 15:31

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'da, Şehit Öğretmenler Ortaokulu\'nda Fen Bilgisi öğretmeni olan 34 yaşındaki Yaser Ekinci, balık tutmak için gittiği çayda boğuldu.
Beşiri İlçesi\'nde 3 yıl görev yaptıktan sonra Batman merkezdeki Şehit öğretmenler Ortaokulu\'na atanan ve Diyarbakır\'ın Hazro İlçesi nüfusuna kayıtlı olan öğretmen Yaser Ekinci, önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Batman Çayı\'na balık tutmaya gitti. Bıçakçı Köyü yakınlarında 4 arkadaşıyla birlikte balık tutmak için ağı beline saran öğretmen Ekinci, bir anda suya düştü. Akıntıya kapılan Yaser öğretmen, Batman Çayı\'nda kayboldu. Yapılan aramalarda akşam saatlerinde Yaser öğretmenin cansız bedenine ulaşıldı.
Bekar olan öğretmen Yaser Ekinci, Diyarbakır\'ın Hazro İlçesi\'nde toprağa verilirken, Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, \"Genç öğretmenimizi kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz\" dedi.

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