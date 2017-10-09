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Yaser motosikletiyle yaptığı kazada öldü, arkadaşı yaralandı

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Yaser Karhan yaşamını yitirirken, arkadaşı 15 yaşındaki Bünyamin Kahraman ise yaralandı

09 Ekim 2017 16:16

Faruk KIYAK/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü 15 yaşındaki Yaser Karhan yaşamını yitirirken, arkadaşı 15 yaşındaki Bünyamin Kahraman ise yaralandı. Harun Karhan, oğlunun öldüğünü görünce sinir krizleri geçirirken, \"Güzel oğlum gitti\" diyerek ağladı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Başiskele Fatih Mahallesi Tınaztepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde devam eden inşaata malzeme getiren Şaban Bayram idaresindeki 41 LC 816 plakalı kamyonetten yükü indirdi. Şaban Bayram, kamyonetle caddeye çıkmaya çalışırken Yaser Karhan idaresindeki 41 AE 637 plakalı motosikletle çarpıştı. Yaser Karhan ve motosiklette bulunan arkadaşı Bünyamin Kahraman yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil\'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaser Karhan\'ın öldüğünü belirlerken, ağır yaralanan arkadaşına ise müdahalede bulundu. Bünyamin Kahraman Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosikletin parçalanarak yerinden çıkan hız göstergesinin 50 kilometrede kaldığı görüldü.
Oğlunun kaza yaptığını duyarak olay yerine gelen baba Harun Karhan sinir krizi geçirdi. Harun Karhan, \"Oğlum orada niye yatıyor. Güzel oğlum gitti\" diye feryat ederek ağladı. Kaza sonrası kamyonetin sürücüsü Şaban Bayram gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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