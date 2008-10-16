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Spor

Yasemin'den taraftara çağrı

Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayacak Galatasaray'ın oyuncusu Yasemin Horasan, hedeflerine ulaşmak için taraftar desteği istedi.

16 Ekim 2008 03:00


Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi'nde şampiyonluk iddiasıyla sezona başlayacak Galatasaray'ın oyuncusu Yasemin Horasan, hedeflerine ulaşmak için taraftar desteği istedi.

Galatasaray'ın İtalya'dan transfer ettiği Yasemin, kulübün resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, taraftarları kendilerini desteklemek üzere kombine kart almaya davet etti.

Yasemin, seyircilerin kendilerini yalnız bırakmamasını ifade ederek, ''Taraftarlarımızdan kombine kartlarını alarak her maçımızda bizi en iyi şekilde desteklemelerini bekliyoruz'' görüşlerine yer verdi.

Avrupa'da da kupa istediklerini vurgulayan tecrübeli oyuncu, şu görüşlere yer verdi:

''Bu sene çok iyi bir takım kurduk ve koyduğumuz ilk hedef olan Cumhurbaşkanlığı Kupası?nı aldık. Başarılarımız artarak sürecek. FIBA Avrupa Kupası çok zor olacak. Çok önemli rakipler var, ama bizim kadromuz da çok iyi. Eksiklerimizi tamamlayıp beraber çalışma ortamı bulduğumuzda şampiyonluğun en büyük adaylardan biriyiz. Bu kupaları kaldırırken seyircimiz bizi yalnız bırakmasın. Seyirci desteğini arkamıza alırsak daha güçlü bir takım olacağız. Onlarsız başarılı olmak çok daha zor. Bu yüzden taraftarlarımızdan kombine kartlarını alarak her maçımızda bizi en iyi şekilde desteklemelerini bekliyoruz. Kendilerini bu zevkten mahrum etmesinler.''

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