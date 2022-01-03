Sevgilisinin uyurken yüzüne kimyasal madde döken Mehmet Yıldız'ın 20 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul, Avcılar'da sevgilisi Yasemin Uzunçelebi'nin üzerine kimyasal madde dökerek ağır şekilde yaralayan tutuklu sanık Mehmet Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istendi.

Olay, 5 Ekim 2021 sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yıldız bir süredir arkadaşlık ettiği Yasemin Uzunçelebi'nin evine geldi. Kapıyı yanındaki anahtarla açarak içeri giren Yıldız, yatağında uyuyan Uzunçelebi'nin yüzüne siyah ve yanıcı bir madde döküp kaçtı. Yatağından acı içerisinde fırlayan kadın kendisini dışarı atarak bina sakinlerinden yardım istedi. Uzunçelebi için olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından kadını hastaneye kaldırdı. Şüpheli, gözaltına alınarak tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yasemin Uzunçelebi ve Mehmet Yıldız'ın sevgili olduğu ve olay günü Mehmet Yıldız'ın Yesemin Uzunçelebi'yi öldürmek amacıyla üzerine yanıcı ve yakıcı nitelikte olan kimyasal maddeyi vücudunun farklı bölgelerine döktüğü kaydedildi. Müştekinin vücudundaki yaralanmaların hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu da iddianamede yer aldı.

Tutuklu sanık Mehmet Yıldız hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi. İddianame kabul edildi sanık Mehmet Yıldız'ın ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkması bekleniyor.