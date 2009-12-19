Yasemin rekor için dalacak

T24-Yasemin Dalkılıç, eşi ve antrenörü Rudi Castineyra ile Kaş'a gelerek, Nisan ayında gerçekleştireceği dalış için teknik detayları inceledi.

Kaş Belediye Başkan Vekili Birol Engin, Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Eriş ve sivil toplum örgütleri temsilcileri tarafından çiçeklerle karşılanan Dalkılıç, basın toplantısı düzenledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Dalkılıç, Bodrum'da yeterli motivasyonu sağlayamadığı için 27 Aralık'ta gerçekleştirmeyi planladığı rekor denemesini ertelediğini belirterek, ''125 metre serbest dalış rekor denemesini, Nisan ayının ilk haftasında Kaş'ta yapacağım'' dedi.

Dalış için fahri hemşehrisi ve gönüllü tanıtım elçisi olduğu Kaş'ı tercih ettiğini belirten Dalkılıç, şunları söyledi:

''Kaş benim için çok önemli. Kaş'ta kendimi evimde gibi hissediyorum. Kaş'ın fahri hemşehrisiyim. Daha önceki belediye başkanının bana vermiş olduğu fahri hemşehrilik beratı ve Kaş'ın anahtarını, uğur olarak saklıyorum. Kaş'ta rekor kıracağıma yürekten inanıyorum. İyi bir organizasyon olacak. Burada iyi karşılanmak bana ayrı bir enerji ve motivasyon verecek. Başbakanlığımızın ve Turkcell'in büyük desteği var.''

Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği Başkanı Mustafa Eriş de, Yasemin Dalkılıç'ın rekor denemesini Kaş'ın tanıtımı için harika bir fırsat olduğunu dile getirdi.