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Spor

Yasemin Ecem ve Mete Gazoz dünya ikincisi oldu!

Milli okçular, finalde Güney Kore'yi geçemedi

01 Mayıs 2018 15:19

Dünya Kupası 1. Ayak Yarışması Çin'in Şanghay şehrinde devam ediyor. Milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımı dünya ikincisi olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Finalde Güney Kore ile karşılaşan Yasemin ve Mete 6-0 mağlup oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonu'ndan yapılan açıklama

"Çin’in Şanghay şehrinde devam etmekte olan Dünya Kupası 1. Ayak Yarışmasında Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz’dan oluşan Klasik Yay Karışık Takımımız Finalde Güney Kore ile karşılaşmış ve 6-0 biten mücadele sonucunda Gümüş Madalya kazanmıştır.

Sporcularımızı ve Teknik Ekibimizi başarılarından dolayı kutluyoruz.

Türkiye Okçuluk Federasyonu"

 

Final maçının tekrarını izlemek için lütfen tıklayınız.

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