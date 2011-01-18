-YASEMİN DEVRİMİNİN BİLANÇOLARI TUNUS (A.A) - 17.01.2011 - Tunus hükümeti, ülkede bir ay önce başlayan gösterilerde, 78'den fazla sivilin öldüğünü bildirdi. Yeni hükümette İçişleri Bakanı olarak görev üstlenen Ahmed Friya, güvenlik güçlerinden de can kaybı olduğunu belirtti ancak bir sayı vermedi. Friya, 94 sivilin de yaralanmasıyla sonuçlanan olaylar nedeniyle Tunus ekonomisinin 3 milyar dinar (2 milyar dolar) kaybettiğini söyledi. Friya, 85 karakolun yanısıra, 13 belediye binası, 43 banka, 11 fabrika ve 66 mağazayla alışveriş merkezinin zarar gördüğünü açıkladı.