-''YASEMİN DEVRİMİ''NİN ARDINDAN YAĞMALAMA TUNUS (A.A) - 15.01.2011 - Tunus'ta yaklaşık 1 ay önce hayat pahalılığı ve işsizlik protestolarıyla patlak veren, onlarca kişinin ölümüne yol açan ve kanlı şekilde bastırılan olaylar yüzünden 23 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin kaçışıyla sonuçlanan gelişmeler, sokaktaki Tunuslu tarafından ''Yasemin Devrimi'' olarak adlandırıldı. Siyasi çevrelerce ''namuslu bir siyaset adamı'' olarak ün salmış Başbakan Muhammed Gannuşi, Bin Ali'nin kaçışından sonraki açıklamasında, ülkedeki siyasi partilerin temsilcileriyle bugünden itibaren istişarelere başlayacağını belirtirken, Demokratik Emek ve Özgürlükler Forumu (FDTL) partisi lideri Mustafa Bin Cafer, sokağın baskısıyla ülkesinden kaçan Bin Ali'nin geri dönmeyeceğine inandığını bildirdi. ''Bin Ali geri dönmeyecek, nihai olarak gittiğine eminim'' diyen ve bunun da ülkenin kan gölüne dönmemesi ve halkın isteklerinin yerine gelmesi için bir gereklilik olduğunu söyleyen Bin Cafer, Gannuşi'den ilan edilen değişiklikleri geciktirmemesini beklediğini belirtti ve ulusal birlik hükümetinin kurulmasıyla sonuçlanacak biçimde krizden çıkış yolu olarak bir ulusal komite kurulmasını önerdiklerini anlattı. İlerici Demokratik Parti (PDP) lideri Necip Şebbi de benzer görüşleri savunduğu açıklamasında, Gannuşi'nin içinde bütün siyasi bileşenlerin temsil edildiği bir hükümet kurmak için gayret göstermesi gerektiğini belirterek, bu hükümetin de demokratik ve özgür cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri hazırlaması gerektiğini, seçim döneminin de uluslararası gözlemciler tarafından izlenmesini istediğini söyledi. Radikal dinci hareket Ennahda'nın sürgündeki lideri Raşid Gannuşi ise ''Bizim rolümüz, hukuk devletinin inşası için sivil toplum ve siyasi hareketlerle birlikte çalışmak olacaktır'' açıklamasında bulundu. Bir diğer muhalif lider Hamma Hammami ise, ortada anayasal bir ihlal bulunduğunu belirttiği açıklamasında, Bin Ali'nin vekil tayin etme yetkisinin bulunmadığını kaydetti. İnternetteki sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta da birçok Tunuslu, Hammami gibi düşünüyor ve Gannuşi'nin vekil tayin edilmesinde ''yeni bir diktatörlük projesi'' sezinlediklerini belirtiyor. Başkent Tunus'un kuzey çıkışında bir hipermarketin yağmalandığını haberleri alınıyor. AFP foto muhabiri, dün ateşe verilen hipermarketin güvenlik güçlerinin yokluğunda yağmalandığını, kimi mağazaların camlarının kırıldığını, bir çevre yolunda boş market arabalarının sağa sola savrulmuş olduğunu aktardı.