'Yasemin Devrimi'nin ardındaki şüphe: ABD

T24 - Tunus first lady’si Leyla’nın Dubai’ye kaçmasının ardından şimdi de bir başka Afrika ülkesi Fas’ta lükse düşkünlüğü ve yakınlarını kayırdığı iddiaları nedeniyle eleştiri konusu olan Prenses Selma’nın da eşiyle birlikte devrileceği konuşuluyor.





Tunus’ta gerçekleşen devrimin ardından Ortadoğu ve Afrika’da onlarca yıldır iktidarda olan liderler arasında da büyük bir korku yaşanıyor. Vatan gazetesinde yer alan hyaber şöyle:



Özellikle bölgenin iki ülkesi Cezayir ve Fas, sivil isyan hareketinden en çok etkilenebilecek ülkeler arasında gösteriliyor. Öyle ki Tunus’taki gelişmeleri yakından takip eden Cezayir basını, “Tunus hepimize ders verdi. Siyasilerimiz ter içinde” yazıları yayınladı. Mısır’da bile Hüsnü Mübarek iktidarının sallandığı, bakanların odalarına Tunus televizyonlarını izlemek için özel sistem kurdurduğu belirtildi. En büyük korkuyu yaşayan ülkelerden biri de Fas. İktidarı babasından devraldıktan sonra 11 yıldır iktidarda olan Fas Kralı Muhammed bölgedeki en yoksul ülkeyi yönetiyor. Fas aynı zamanda insani gelişim endeksinde 175 ülke içinde 126’ncı. Durum böyle olunca Fas Kralı’nın eşi Lalla Selma’nın zevke düşkünlüğü de halk içinde büyük tepki yaratıyor.





Muhalif gazeteci hapse



Giydiğini bir daha giymemesiyle tanınan, zamanının büyük kısmını Avustralya ve Fransa’da alışverişte geçiren Selma’nın 10 milyon gencin yaşadığı Fas’ta özellikle genç kızlar arasında büyük tepki çektiği belirtiliyor. Selma’nın Christian Dior, Yves Saint Loren, Chanel, Valentino gibi dünyaca ünlü modacılar tarafından hazırlanan binlerce euro’luk kıyafetler giymesi “Fas’ın Leyla’sı” olarak anılmasına yol açtı. Muhalif basının baskı altında olduğu Fas’ta, Prenses Selma hakkında olumsuz haber yapan Meryem isimli bir gazetecinin hapse atılması da first lady’nin gazabı olarak yorumlandı.





Kral ile evlendi, ailesini hemen zenginleştirdi



Selma’nın akrabalarının da seçimlerde milletvekili adayı olup seçilerek ülke yönetiminde kritik yerlere geldiği biliniyor. Bilgisayar mühendisliği mezunu olan Lalla Selma ile Kral Muhammed 2003 yılında dünyaevine girdi. Çiftin iki çocukları bulunuyor.





Leyla’nın yeğeni bıçakla öldürüldü



Tunus’taki yolsuzluk iddialarının bir numaralı hedefi olan First Lady Leyla Bin Ali’nin ülkeyi terk ederek sık sık alışveriş için gittiği Dubai’ye kaçmasının ardından first lady’nin ailesine ait mülklere büyük saldırılar gerçekleşti. Leyla Bin Ali’nin kardeşine ait havuzlu villa yağmalanırken, yeğeni ise İmed Trabelsi’nin ise bıçaklanmasının ardından kaldırıldığı askeri bir hastanede öldüğü bildirildi. Trabelsi’nin ölümü, Bin Ali çevresinden teyit edilen ilk ölüm vakası oldu. Bin Ali’nin eşi Leyla’nın çok sevdiği belirtilen İmed Trabelsi’nin ölüm tarihinin, Bin Ali ailesinin sokak baskısıyla ülkeden kaçtığı güne denk gelmesi dikkati çekti. Öte yandan WikiLeaks dün de eski first lady Leyla ve abisinin ülkede nasıl mafya benzeri bir yolsuzluk ağı kurarak Citroen gibi dev şirketlerden dahi “haraç” aldıklarını ortaya koyan 2009 tarihli belgeleri yayınladı.





‘Başörtü düşmanına sığınma verilmez’



Tunus’u terk etmesinin ardından Malta, Fransa ve İtalya’dan “Sakın buraya gelme” uyarısını alan; İtalya’dan uçaktan inmesine dahi izin verilmeyen Zeynel Abidin Bin Ali, son durak olarak Suudi Arabistan’ı seçince bu kez bu ülkede tepki dalgası yükseldi. Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA’da yayınlanan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Bin Ali ve ailesinin gelişini memnuniyetle karşıladık. Bin Ali’yi ülkeye kabul etme kararı, Tunus halkının içinde bulunduğu istisnai durum göz önünde tutularak ve Tunus halkı için barış ve güvenlik temennisiyle alındı” denilmesinin ardından tepkiler geldi. İnternet sitelerinde, “Tunus’ta başörtüsü yasağının 1 numaralı mimarı olan ve geçtiğimiz yıl domuz gribini bahane ederek haccı yasaklayan bu adamı nasıl ülkeye kabul edersiniz?” şeklinde protesto mesajları yazıldı.