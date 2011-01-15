-YASEMİN DEVRİMİ OTORİTER REJİMLER İÇİN UYARI KAHİRE (A.A) - 15.01.2011 - Amerikan Carnegie Vakfının Ortadoğu uzmanlarından Amr Hamzavi, Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeden kaçışıyla sonuçlanan olayların Arap dünyasına hakim otoriter rejimler için bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Yasemin Devriminin bir Arap liderin devrilmesiyle sonuçlanan bu türden ilk halk ayaklanması olduğuna dikkati çeken Hamzavi, bunun bölge ülkeleri için bir esin kaynağı olabileceğine dikkati çekti ve Tunus'ta halkı ayaklandıran işsizlik, polis baskısı ya da demokratik kısıtlamalar gibi unsurların Fas, Cezayir, Mısır ve Ürdün'de de görüldüğünü anlattı. Hamzavi, "Tunus örneği, değişimin Arap toplumlarının kendisinden gelebileceğini de gösterdi. Yani Irak'takine benzer bir müdahaleye gerek yok" dedi. Lübnan gazetesi Ennahar'da da "Arap dünyasında eşi benzeri görülmemiş bu olayın yankısının bölgede tek bir ülkeden fazlasında duyulacağına şüphe yoktur" ifadesi yer aldı. Bin Ali'nin 23 yıllık iktidarının son bulması, uzun yıllardır Hüsnü Mübarek'in devlet başkanlığını yürüttüğü Mısır'da da yankı uyandırdı. Göstericiler, "Tunusluları dinleyin, şimdi sıra sizde Mısırlılar" gibi sloganlar atarken, sokaklarda şöyle bir fırka dolaşıyor: Bin Ali'nin uçağı (Mübarek'in ikametgahının bulunduğu) Şarm El Şeyh'e geldi ama kalmak için değil başka yolcu almak için.." Amerikan Maryland Üniversitesinden Bilal Saab, paylaşılan kültür, kesin olmayan sınırlar dolayısıyla Ortadoğu'da siyasetin bir ülkeden bir başka ülkeye kolaylıkla geçebileceği uyarısında bulunuyor. Buna en iyi örnek de Tunus ile aynı zamanda hayat pahalılığının insanları sokağa döktüğü Cezayir. Ürdün'de de dün binlerce kişinin işsizlik, enflasyon nedeniyle hükümet değişikliği için protesto gösterisi düzenlediği biliniyor. Kahire'deki El Ahram Enstitüsünden Amr El Şobaki, "Tunus'un mesajı çok güçlü. Ama olan bitenlerin bir başka yerde örneğin Cezayir ya da Mısır'da tekrarlanıp tekrarlanmayacağını bilmek zor" ifadesini kullandı.