Yasemin Dalkılıç'tan cumhuriyet dalışı

Serbest dalışta dünya rekorları sahibi Yasemin Dalkılıç, sağlık sorunları nedeniyle verdiği 5 yıllık aranın ardından yeniden çalışmalarına başlarken, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Bodrum'da bir gösteri dalışı yapacak.

Yapılan açıklamada, Yasemin Dalkılıç'ın, Bodrum Orak Adası açıklarında, cumhuriyetin 86. kuruluş yılı anısına gerçekleştireceği gösteri dalışında, 86 metreye ineceği ifade edildi.

Tescilli bir rekor dalışı olmaması nedeniyle, basın mensuplarına ilk kez yakından görüntü ve detay alma imkanı da sağlanacağı belirtildi.



-DALKILIÇ'A TURKCELL DESTEĞİ-



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yeniden spora dönen Yasemin Dalkılıç'a, Turkcell sponsor oldu.

Yeni bir dünya rekoru kırabilmek için çalışmalarını sürdüren Yasemin Dalkılıç'a, Turkcell firması tarafından destek sağlanacağı bildirildi.