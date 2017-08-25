Yasemin Adar'a evlenme teklifi etmeden önce Dünya Güreş Birliği'nden izin istedi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda "kadınlar 75 kilo"da zafere ulaşarak Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk altın madalyasını getiren Yasemin Adar, karşılaşma sonrasında evlenme teklifi almıştı. Adar'ın erkek arkadaşı Erdem Yiğit, evlilik teklifini yapmadan önce Dünya Güreş Birliği'nden (UWW) izin istedi.

Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Yasemin Adar’ın dört yıllık erkek arkadaşı Erdem Yiğit’in bu teklifi, ilk olarak üç ay önce Sırbistan’daki Avrupa Şampiyonası’nda yapmayı planladığı ancak başaramadığı ortaya çıktı. Bu kez Paris’teki Dünya Şampiyonası öncesi işi şansa bırakmayan Yiğit, bu konuda Dünya Güreş Birliği (UWW) Protokol Sorumlusu Önder Yakşi’den yardım istedi. Yakşi de konuyu UWW Başkanı Nenad Laloviç’e açtı. Böyle bir jestin ilgiyi de artıracağını dile getiren Yakşi’nin önerisine Dünya Başkanı Laloviç de onay verince, ‘operasyon’ başladı.

Önce Yasemin’e teklif sırasında sunulacak çicek sipariş edildi. Ardından eski bir güreşçi olan Yiğit’in üst düzey güvenlik önlemleri uygulanan salonda saha kenarına girmesi için Güreş Federasyonu’ndan akreditasyon kartı talep edildi. Ancak bu mümkün olmadı. Bunun üzerine Yakşi ‘B’ planını uygulamaya koydu ve Yiğit’in eşliğine güvenlik görevlileri verilerek minder kenarına inmesi sağlandı. Yasemin Adar’ın maçı son saniyede kazanmasıyla birlikte mindere fırlayan Erdem Yiğit, milli güreşçinin önünde diz çöküp yüzüğü ve çiceği sunarak evlilik teklifini yaptı. Yiğit’in maç kaybedilse bile bu teklifi yine de yapacağı öğrenildi.

Yasemin Adar, sürpriz evlilik teklifi sonrası “Evlilik ne zaman?” sorularına ise önünde çok önemli bir hedef olduğunu belirterek, “2020 Tokyo Olimpiyatı sonrası” cevabını verdi.

Aydın: Yeri değildi

Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yasemin Adar’a minderde yapılan evlilik teklifini tasvip etmediğini söyledi. Bu teklif için zaman ve mekanın uygun olmadığını belirten Aydın, “Yasemin daha önce farklı yendiği Belaruslu rakibine az kalsın maçı verecekti. Bence aklı başka yerde olduğu için maç riske girdi. Bana kalırsa, bu teklifin yeri bu minder değildi” ifadelerini kullandı. Federasyon Başkanı Aydın, altın madalya için Yasemin’i tebrik ettiğini ve mutluluklar dilediğini de sözlerine ekledi.

"Ben 'evet' dedim sıra babamda"

Evlilik teklifinin sürpriz olduğunu belirten Adar, “Evet dedim ama sıra babamdan izin almaya geldi” derken, baba Adar ise “Hele şampiyon gelsin, oturup konuşacağız” diye konuştu.

25 yaşındaki Adar, 4 yıllık erkek arkadaşı güreş antrenörü Erdem Yiğit’in teklifinden haberi olmadığını belirterek, “Erdem’in böyle bir teklif yapacağını bilmiyordum. Tamamen şampiyonluğa odaklanmıştım. Maç sonrası gelen teklif ile ben de çok şaşırdım. Teklife ‘Evet’ dedim. Televizyon başında evlilik teklifini gören ablam ve babam da çok şaşırmışlar. Ben ‘Evet’ dedim ama sıra babamdan izin almaya geldi” dedi.

"5. puanı alınca ağladık"

Milli güreşçinin ev hanımı ablası Fatma Yıldız da Yasemin’in başarısıyla büyük mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi. Televizyondan maçı izlerken yerlerinde duramadıklarını belirten abla Yıldız, “Kardeşim 2-0 öne geçince çok sevindik. Rakibi 3-2 öne geçince çok endişelendik, korktuk. Son 3 dakikada Yasemin 3-2 gerideydi. 40 saniye kala Yasemin skoru 4-4 yaptı ve artık son 30 saniyenin bir an önce bitmesi için dua ettik 5. puanını alınca da sevinçten ağlamaya başladık” diyerek konuştu.

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