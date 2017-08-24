Yasemin Adar: Madalyamı ezilen; taciz ve tecavüz mağduru olan kadınlara armağan ediyorum

Dünya Güreş Şampiyonası’nda kadınlar 75 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar, aldığı madalyayla ilgili sosyal medya üzerinden, “Kazandığım bu madalya ezilen, öldürülen, şiddet gören, taciz ve tecavüz mağduru olan tüm kadınlara armağan ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kadınlar 75 kiloda Belaruslu rakibi Vasilisa Marzaliuk’u 5-4 yenerek altın madalya kazanan 25 yaşındaki sporcu, madalyasını 'şiddetin her türlüsüne maruz kalan kadınlara' adadığını söyledi.

Yasemin’in Twitter’da yaptığı paylaşım şöyle: