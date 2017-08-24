Yasemin Adar, Dünya Güreş Şampiyonu oldu!

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nın 3. gününde 55, 58, 63 ve 75 kiloda karşılaşmalar tamamlandı. Günün son maçında Türkiye'yi 75 kiloda temsil eden Yasemin Adar, finalde Belaruslu Vasilisa Marzaliuk ile finalde karşılaştı. Yasemin Adar, rakibini 5-4'lük skorla mağlup ederek dünya şampiyonu oldu!

Yasemin, Türkiye'ye Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandıran ilk Türk kadın sporcu oldu.

Öte yandan Yasemin Adar, zafer sonrasında evlilik teklifi aldı. Milli sporcu evlenme teklifini kabul etti.

Yasemin Adar, yarı finalde Estonya'dan Epp Mae'yi 8-5 ile yenmişti. Yasemin ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye altın madalya kazandıran tek kadın güreşçi unvanının da sahibi.

Yasemin Adar kimdir?

1991 doğumlu Balıkesirli sporcu Yasemin Adar, fırıncılıktan emekli bir babanın, güreşe meraklı bir ailenin iki kızından biri.

Atletizm ve gülle atma ile başladığı spor hayatına, güreş ile devam etti.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi'nde atletizm takımına katılan genç sporcu, Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okudu.

Avrupa Şampiyonu sporcu Aslan Seyhanlı'nın da teşvikiyle Balıkesir Belediyesi'ne ait bir gençlik merkezinde güreşe başladı. Niğde'de beden öğretmenliği yapan Adar, Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde güreş kariyerini sürdürdü.

Adar, Mersin'de yapılan 2013 Akdeniz oyunlarında 72 kiloda altın madalya kazandı.

2016 Avrupa Şampiyonası: Kadınlarda ilk altın madalya

2016'da Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da kadınlarda Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu oldu.

Mart 2016'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası kadınlar 75 kiloda, Rus rakibi Alena Starodubtseva'yı 7-0 yenerek Türkiye tarihinde kadınlarda ilk altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin kadınlardaki ilk dünya şampiyonu olarak madalyasını alan Adar, mindere elindeki çiçek ve yüzükle gelen Erdem Yiğit'ten de sürpriz bir evlenme teklifi aldı.