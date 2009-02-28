YASED'e kadın başkan

Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in 28. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika seçildi.



Faaliyetlerine 1980 yılında başlayan YASED’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine ilk kez bir kadın seçilmiş oldu.



Türkiye’deki uluslararası yatırımcıların en önemli temsilcisi Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED, 28. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. 27 Şubat Cuma günü Sabancı Center’da gerçekleşen Genel Kurul’da derneğin yeni yönetim ve denetleme kurulları seçildi. Yapılan seçimler sonunda YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı’na HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika Seçildi.



İki yıldır YASED Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Tahir Uysal’ın aday olmadığı seçim sonucunda, 15 kişilik Yönetim Kurulu’nda dokuz isim değişmezken, altı yeni isim eklendi. Listeye yeni giren isimler ise şöyle: Piraye Antika (HSBC Türkiye), Müjdat Altay (Nortel Netaş), Ahmet Cüneyt Türktan (Avea), Saffet Karpat (Procter&Gamble), İbrahim Aybar (Renault Mais), Adnan Nas (PwC).



Başarılı bir geçmişi var



HSBC Türkiye CEO’su Piraye Antika, iş hayatına Chase Manhattan Bank’ta uzman olarak başladı ve aynı kurumda Çokuluslu Şirketler Kurumsal Bölüm Müdürü ve 2. Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdürdü.



1990-1993 yılları arasında Midland Bank Türkiye’de Genel Müdür Vekili ve Kurumsal Bankacılık/Pazarlama görevlerinde bulunan Piraye Antika, 1993 Eylül’ünden bu yana HSBC Türkiye CEO’su olarak görevini sürdürüyor.





