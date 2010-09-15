Yaşayan tek basın kahramanımız: Nedim Şener

T24

‘Faili meçhulün anahtarı’

Birçok kahraman gelemedi

8 ayda 52 gazeteci öldürüldü

Gazetecileri serbest bırakın





Neden yargılanıyor

Abdi İpekçi ve Hrant Dink’in ardından, Milliyet Gazetesi’nin araştırmacı muhabiri Nedim Şener, Türkiye’den bu ödüle layık görülen üçüncü gazeteci oldu.Dink cinayetiyle ilgili olarak yazdığı kitap yüzünden yargılaması süren Şener, Viyana Belediye Meclisi’nin tarihi binasında önceki gece düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Dink cinayeti tüm faili meçhul cinayetlerin anahtarıdır. Bu dava aydınlatılmadan, Türkiye’de ne adalet mümkündür, ne de demokrasi” dedi. Türkiye’nin listede üç gazeteciyle temsil edilen tek ülke olduğunu ve kendisinden önce ödüle layık görülen iki Türk gazetecinin de öldürüldüğünü hatırlatan Şener, “Sanırım bu durum ülkemdeki basın özgürlüğü ve basın mensuplarının güvenliğiyle ilgili bir fikir veriyor. Ben her zaman, bir kahraman değil, bir basın özgürlüğü savaşçısı olacağım” ifadesini kullandı.“Düşünce ve ifade özgürlüğüne bağlılığı, kararlılığı ve cesareti nedeniyle” ödüllendirilen Nedim Şener, 60 basın kahramanı ile birlikte sahneye çıktı. Ödüle layık görülen gazetecilerin birçoğu öldürüldüğü veya ülkelerinde hapsedildiğinden törene gelemedi.IPI, törende yılın ilk sekiz ayında öldürülen gazetecilerin sayısının 52’yi bulduğunu açıkladı. Raporda, Ağustos 2010 itibariyle en fazla can kaybı görülen ilk üç ülke şöyle sıralandı: Meksika (10), Honduras (9) ve Pakistan (6). Geçen yıl ise 110 gazeteci işleri nedeniyle öldürülmüştü.IPI ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Türkiye’ye ‘tutuklu gazetecileri serbest bırakın’ çağrısı yaptı. IPI Genel Kurulu, Türkiye’de gazetecilerin hapsedilmesini kınadı. Gazetecilerin serbest bırakılması çağrısında bulunan IPI üyeleri, benzer tutuklamaların olmaması için önlem alınmasını istedi. Aynı çağrıyı yapan ve medya kanununun çıkarılmasını isteyen AGİT’in Medya Bağımsızlığı Temsilcisi Dunja Mijatovic, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na yazdığı mektupta, “Gazetecileri hapis cezasıyla karşı karşıya bırakan davaların fazlalaşması da endişeleri artırıyor” dedi.“DİNK Cinayeti ve İstihbarat Yalanları” adlı kitap hakkında şikayette bulunan polisler, Başbakanlık Teftiş Kurulu raporuyla da Dink cinayetinde görevini ihmal ettiği belirlenen kişilerdi. Kitap nedeniyle Nedim Şener hakkında üç dava açıldı. Şener, İstanbul 11. Ağır Ceza’da görülen ve 20 yıl hapis istenen davada beraat etti, ama temyiz sürüyor. Şener hakkındaki diğer iki davada da, çeşitli suçlamalarla ayrı ayrı 8 ve 4.5 yıl hapis cezaları isteniyor.