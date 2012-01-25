-Yasaya itiraz edecek senatörler artıyor PARİS (A.A) - 25.01.2012 - Fransa Senatosunda kabul edilen Ermeni yasasına itiraz etmek için anayasa mahkemesine gidilmesi konusunda parlamenterler tarafından dün başlatılan girişim giderek güçleniyor. Senatoda toplam 16 sandalyeye sahip radikal ''Avrupa Sosyal ve Demokrasi Birliği Grubu'' (RDSE), yasaya itiraz için anayasa mahkemesine gidilmesi sürecine tam destek vereceğini açıkladı. Senatodaki oylamada, ''hayır'' oyu veren gruptan yapılan açıklamada, ''anayasanın 34. maddesine aykırı olduğu'' gerekçesiyle, anayasa mahkemesine gitmek için başlatılan sürece destek verileceği bildirildi. İktidar partisi Halk Hareketi Birliği'nin (UMP) dün dört milletvekili daha, yasaya itiraz için anayasa mahkemesine gönderilen imza kampanyasına katılacağını açıklamıştı. UMP milletvekilleri Jacques Myard ve Michel Diefenbacher'ın ardından yine iktidar partisi milletvekilleri Eric Straumann ve Jean-Philippe Maurer, anayasa mahkemesine gidilmesi için başlatılan girişime destek verdiklerini bildirmişti. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meclis üyeleri dışında, Senatoda da iktidar ve ana muhalefetteki Sosyalist partisine üye bir grup senatör, yasaya karşı çıkmak ve anayasa mahkemesine gitmek için başlatılan imza sürecine destek vermeye hazırlanıyor. Senatodaki, Komünist, Çevreci gruplardan bazı senatörlerin de katılımıyla anayasa mahkemesine gitmek için gerekli 60 parlamenter sayısına gelecek günlerde ulaşılması bekleniyor. Fransız anayasasına göre, 60 milletvekili veya senatör Parlamentoda kabul edilen yasayı, bir ay içinde anayasa mahkemesine götürme hakkına sahip.