Yaşasaydı çadırları ısıtacaktı



T24- Van’da meydana gelen ikinci depremde hayatını kaybeden yardım gönüllüsü Atsuşi Miyazaki’nin cenazesi Tokyo’ya götürüldü.







Milliyet'in haberine göre, Narita Havaalanı’nda cenazeyi karşılayanlar arasında Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Tunç Angılı da yer aldı. Angılı, Miyazaki’nin emekli öğretmen olan annesi Keiko Miyazaki’ye Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın mektubunu iletti. Anne Keiko Miyazaki, Türkiye Cumhuriyeti’nin oğlunun naaşına sahip çıkıp, gönderdiği ve ilgilendiği için teşekkür etti.



Dualarınızla oğlumun ruhu huzur bulacak





Atsuşi’nin Türkiye’de çok sevildiğinin ve anısının hep yaşatılacağının hatırlatılması üzerine Keiko Miyazaki, oğlunun ruhunun bundan dolayı huzur duyacağını söyledi. Türkiye’de edilen dualar ve iyi dileklerle oğlunun ruhunun şad olacağını belirten anne, Atsuşi’nin dünyada barışın tesisi için çalıştığını kaydetti.





Miyazaki’nin ekip şefi Association for Aid and Relief Japan (AAR JAPAN) (Japonya Yardım ve Kurtarma Kurumu) Program Koordinatörü Yumeka Ota, çadırlardaki ısınma probleminin çözümü için bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, “Japonya’da evlerde tabanın yükseltilmesi için kullanılan bir çeşit izolasyon malzemesinin bu sorunun çözümüne katkısı olabileceğini düşündük. Bunun için devletten ve Japonya’daki bir şirketten yardım almak için girişimlerde bulunduk. Burada Aralığın ortalarına kadar kalacaktık ve ısınma sorununu çözecektik” dedi.

