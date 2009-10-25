Yaşar’da patrondu şimdi ‘profesyonel iş’ bakıyor

Yaşar Holding’de geçen marta kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yürüten Feyhan Yaşar, bundan sonraki iş yaşamı için kendisine aile dışında bir rota çiziyor. Tek başına bir şey yapmaktansa, köklü bir kuruluş da ya da çok ortaklı bir yapıda yer almayı istediğini belirten Yaşar, “Profesyonel olarak da köklü bir kuruluşta görev alabilirim” dedi.



Türkiye’nin İzmir merkezli köklü kuruluşlarından Yaşar Holding’in geçen mart ayına kadar Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Feyhan Yaşar, yeni dönemde ‘patron’ olmak kadar ‘profesyonel’ olarak çalışmaya da sıcak baktığını açıkladı. Babası Selçuk Yaşar ile yolları ayırmasının ‘planlı bir karar’ olmadığını belirten Feyhan Yaşar, köklü bir kuruluşa ortak olmak ya da çok ortaklı bir yapıda yer almak gibi şıkları da değerlendirdiğini vurgularken, “31 yıllık bir iş yaşamım var ortada. Kendi işimi kurmak tek başına bir şeyler yapmaktan çok profesyonel yönetime daha sıcak bakıyorum” dedi. Feyhan Yaşar, Ekonomist Dergisi’nin sorularını yanıtladı.



2-3 yıllık hikâye



* Yaşar Holding başkanlığından ayrılışınız nasıl oldu?



- İlk söylenebilecek şey, planlı bir karar değildi. Kararın genel kurula yetişmesi gibi bir konu gündeme gelince, ben de alınan karara itiraz etmedim. Bu aslında 2-3 yıllık bir hikaye. Bizim stratejik konulardaki yaklaşımımız biraz farklı. Ben hep kriz yönettiğim için kriz yönetimi, girişimciliğe, hızlı büyümeye, biraz temkinli yaklaşan bir süreçtir. Daha çok bütçe kontrolüne odaklanmış, maliyetleri sıkı kontrol altına alarak, yatırımları son yıllarda kısmıştık.

Artık bu uygulamaların gerekmediği düşünüldü herhalde. Halen de öyle düşünüyorum.

Doğum arifesinde gibiyim



* Ayrıldıktan sonraki süreç içinde neler yaptınız?



- Biraz seyahat ettim, yurtdışına gittim. Kişisel gelişimime önem verdim. Yeni bir doğumun arifesinde hissediyorum kendimi. Benim için tam bir öğrenme dönemi diyebilirim bu süreç için. Şu an için bilgi biriktiriyorum diyebilirim. Bir vakıf kurmak üzere çalışmalarıma başladım. Üzerinde çalıştığım birkaç proje var, onlara vakit ayırıyorum.



* Nedir o projeler, biraz söz eder misiniz?



- Beni bundan sonra bir girişimci gibi tek bir işe girecek şeklinde düşünmeyin. İki yol var önümde; ya köklü bir kuruluşa ortak olacağım ya da çok ortaklı yeni bir yapının içinde yer alacağım. Çeşitli fırsatlar var değerlendiriyorum. Şu an için bu proje, bu sektör, şu şirket demek için henüz erken.

31 yıllık iş yaşamım var



* Bundan sonrası için profesyonel yöneticiliğe nasıl bakarsınız?



- Sıcak bakıyorum. Profesyonel olarak da köklü bir kuruluşta görev alabilirim, niye olmasın. Bana, birikimime uygun bir yer olursa profesyonel olarak görev alabilirim. Birikimlerimi paylaşmayı isterim. 31 yıllık bir iş yaşamım var sonuçta. Kendi işimi kurmak tek başına bir şeyler yapmaktan çok profesyonel yönetime daha sıcak bakıyorum şu aralar. Yaşar Holding’de uzun zaman kriz yönetimi yaptım. Bu konuda deneyimliyim, bir kriz varsa onu yönetmeye hazırım.



Genel kurul olunca durumu görebilirim



Feyhan Yaşar, ‘Ayrıldıktan sonraki süreçte Yaşar Holdingin performansını nasıl buluyorsunuz’ sorusunu, şöyle yanıtladı: “Ben de çok güncel bilgilere sahip değilim. Çünkü hiçbir toplantıya katılmıyorum. Yıl sonunda nasıl olsa bir genel kurul olacak, o zaman hepimiz göreceğiz.”



Kırgın değilim daha çok şaşkınım



Feyhan Yaşar, holdinginden ayrılışına ilişkin ‘kırgın’ olmadığını vurgularken, buna ilişkin soru üzerine şunları söyledi: “Kırgınlık değil de şaşkınlık demek lazım. Yılın tam ortasında böylesi bir kararın plansız alınmış olması beni şaşırttı. Çünkü ben çok planlı bir insanım, görevimi layıki ile devretmek isterdim. Belki istediğim gibi devredemedim gibi bir düşüncem oldu başlangıçta. Bence profesyonel hayatta kırgınlık olmaması lazım. Aile içinde olabilir ama iş hayatında kırgınlık güzel bir kelime değil.”



Babam Selçuk Yaşar’ın kendi gündemi var



Yaşar Holding’in ana hissedarlarından Feyhan Yaşar, holdingin onursal başkanı Selçuk Yaşar’ın yönetime etkisine ilişkin soruya şu yanıtı verdi: “Türkiye’deki başka köklü kuruluşlar için bir şey söyleyemem ama genel olarak kurucuların şirketlere olan ilgileri uzun yıllar sürüyor. Onlar başka bir jenerasyon, başka kuralların olduğu bir dünyada bugünlere getirdikleri işlerini kurmuşlar. Dolayısıyla babamın şirkete müdahalesi olduğunu söylemek değil de, kendi gündemi olduğunu söylemek daha doğru. Babamın özellikle uygulanmasını istediği bir gündemi var. Kendisinin yapmak istedikleri vardır ve bunların yapılmasını da ister.”



Yaşar Holding’e rakip olmam



Yaşar Holding’in halen ortağı olduğunu hatırlatan Feyhan Yaşar, bundan sonraki iş yaşamına ilişkin soruları yanıtlarken, şunları dile getirdi: “Yaşar Holding’le rekabet etmem, öyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Perakendeye ilgi duyuyorum. Ama gıda perakendesi değil o zor bir alan. Yıllarca perakende ile yakın çalıştık, bir de alışverişi severim o yüzden perakende bana yakın. Enerji güzel heyecanlı bir alan. Hiç bilmediğim bir sektör, araştırıyorum, öğrenmeye çalışıyorum.”