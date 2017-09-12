Yaşar Üniversitesi'nin triatletleri şampiyonluklara abone

İZMİR, (DHA)- YAŞAR Üniversitesi öğrencisi milli triatloncular İpek Öztosun ve Gültigin Er, 5 ayaktan oluşan Türkiye Triatlon Şampiyonası\'nın son ve final etabı olan Eğirdir Triatlonu\'nda aldıkları derecelerle şampiyonluklarını ilan etti.

Yaşarlı bir diğer milli sporcu Ece Bakıcı Calp de üçüncülük kürsüsüne çıktı. 10 Eylül\'de Isparta\'nın Eğirdir ilçesinde koşulan Eğirdir Triatlonu\'yla Türkiye Triatlon Şampiyonası\'nda kazananlar belli oldu. Bu yıl 15. kez düzenlenen Eğirdir Triatlonu\'na elit, genç, yıldız, minikler, paralimpik ve yaş grupları kategorilerinde toplam 520 sporcu katıldı. 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarından oluşan yarışmaya Yaşar Üniversitesi öğrencileri damga vurdu.

Elit kadınlar kategorisinde Göztepe adına yarışan son iki yılın şampiyonu, uluslararası ticaret ve finansman programı yüksek lisans öğrencisi İpek Öztosun, bu sezon kazandığı üniversiteler ve Balkan şampiyonluklarının ardından 3\'üncü kez üst üste Türkiye Şampiyonluğu\'nu kazanrmayı başardı. 4 yıl önce başladığı triatlonda kısa sürede milli takıma kadar yükselen İzmir Çelmak Yüzme ve Triatlon Kulübü sporcusu, işletme bölümü öğrencisi Gültigin Er de üst üste iki kez kazandığı genç erkekler şampiyonluğunun ardından bu yıl ilk kez yarıştığı elit erkekler kategorisinde de zirveye çıktı.

Yine Çelmak adına yarışan yüksek lisans öğrencisi milli triatlet Ece Bakıcı Calp de atlattığı sakatlığının ardından elit kadınlarda üçüncülüğü kazanmayı başardı. 3 milli sporcu da hedeflerinin milli takım formasıyla da uluslararası başarılar elde etmek olduğunu ifade etti.

FOTOĞRAF