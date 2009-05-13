T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaşar Öz Susurluk'ta Ağar'ı anlatacak

Susurluk hükümlüsü Yaşar Öz, Mehmet Ağar'ın yargılandığı davada talimatla ifade verecek

13 Mayıs 2009 03:00

Mehmet Ağar'ın, "Susurluk" davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu" iddiasıyla yargılandığı davada, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan "Susurluk" davası hükümlüsü Yaşar Öz'ün talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.

Mehmet Ağar'ın yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Ağar'ın, vareste tutulması sebebiyle hazır bulunmadığı duruşmaya, avukatları Abdullah Egeli ve Abdülkadir Toluç katıldı.
Duruşmada, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile 13 Ağustos 1993'te Perpa İş Merkezinde polisin düzenlediği operasyonda yaşamını yitiren Mehmet Salgın'ın annesi Çiçek Salgın ile kızkardeşi Fatma Yıldırım'ın avukatları müdahil olma talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, "iddianamede yer alan olaylarla ilgili doğrudan zarar görmemiş olmaları" nedeniyle müdahillik istemlerinin reddedilmesini, Susurluk hükümlüsü Öz'ün ise talimatla ifadesini alınmasını talep etti. 
 
Mahkeme Heyeti, müdahillik taleplerinin reddine ve Yaşar Öz'ün tanık olarak talimatla ifadesinin alınması için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mehmet Ağar, ilk duruşmada, Yaşar Öz'ü Tarık Ümit vasıtasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı sırada tanıdığını ifade ederek, Ümit'in "Öz'ün insan ticaretiyle uğraştığını söylediğini" kaydetmişti. Öz'ün, bunun üzerine avukatı aracılığıyla gönderdiği açıklamada Ağar'ı suçlamış ve 'konuşursam yanar' demişti.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24