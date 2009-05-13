Yaşar Öz Susurluk'ta Ağar'ı anlatacak

Mehmet Ağar'ın, "Susurluk" davası kapsamında, Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili "cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu" iddiasıyla yargılandığı davada, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan "Susurluk" davası hükümlüsü Yaşar Öz'ün talimatla ifadesinin alınmasına karar verildi.



Mehmet Ağar'ın yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Ağar'ın, vareste tutulması sebebiyle hazır bulunmadığı duruşmaya, avukatları Abdullah Egeli ve Abdülkadir Toluç katıldı.

Duruşmada, ÖDP İstanbul Milletvekili Ufuk Uras ile 13 Ağustos 1993'te Perpa İş Merkezinde polisin düzenlediği operasyonda yaşamını yitiren Mehmet Salgın'ın annesi Çiçek Salgın ile kızkardeşi Fatma Yıldırım'ın avukatları müdahil olma talebinde bulundu.



Cumhuriyet Savcısı Kubilay Taştan, "iddianamede yer alan olaylarla ilgili doğrudan zarar görmemiş olmaları" nedeniyle müdahillik istemlerinin reddedilmesini, Susurluk hükümlüsü Öz'ün ise talimatla ifadesini alınmasını talep etti.



Mahkeme Heyeti, müdahillik taleplerinin reddine ve Yaşar Öz'ün tanık olarak talimatla ifadesinin alınması için müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.



Mehmet Ağar, ilk duruşmada, Yaşar Öz'ü Tarık Ümit vasıtasıyla Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı sırada tanıdığını ifade ederek, Ümit'in "Öz'ün insan ticaretiyle uğraştığını söylediğini" kaydetmişti. Öz'ün, bunun üzerine avukatı aracılığıyla gönderdiği açıklamada Ağar'ı suçlamış ve 'konuşursam yanar' demişti.



