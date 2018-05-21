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Yaşar Okuyan'dan iktidara: Hazır olun hesap vereceksiniz

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan: Her türlü hile ve hurdayı yapacaksınız ama yetmeyecek

21 Mayıs 2018 00:30

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iktidara seslenerek, "Korkuyorsunuz, hazır olun hesap vermeye. Tehdit ediyorum var mı? Evet, Yaşar Okuyan tehdit ediyor, hesap vereceksiniz" dedi.

ANAP döneminde çalışma bakanı olarak görev yapan Okuyan, KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu oldu.  AKP Sözcüsü  Mahir Ünal'ın "Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 54 bandında" açıklamasının hatırlatılması üzerine geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden istifa eden  Okuyan " Yapacağınız her türlü hile ve hurdayı dikkate alıyorum. Yapacaksınız, yüzde yüz eminim ama bunlar yetmeyecek; gideceksiniz. Hepinizi hazır olun. Neye hazır olacaksınız? Hesap vermeye. Kanuna aykırı bir iş yapmamışsınız, devleti soymamışsanız, ihanet etmemişseniz korkacak bir şey  yok. Ama devleti soymuşsanız çevreniz ya da yakınlarınızdan devletten  yasa dışı yöntemlerle para sızdırmamışsanız ihale, hırsızlık yapmamışsanız kormanıza gerek yok. Ama bunları yapmışsanız korkun" dedi.

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