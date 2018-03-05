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Yaşar Okuyan: Karamollaoğlu'nun Cumhur İttifakı'na girmemesi beni ağlattı

“Helal olsun Temel Karamollaoğlu'na ve Saadet Partisi'ne, dimdik duruyor”

05 Mart 2018 16:28

Saadet Partisi’nin AKP ve MHP arasındaki ‘Cumhur İttifakı’na girmemesini ‘helal olsun’ sözleriyle nitelendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, “Dimdik duruyorlar” diye konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan Okuyan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 40 yıldır arkadaş olduğunu belirterek, 12 Eylül'den sonra cezaevinde yan yana olduklarını söyledi.

"Ağlattı beni o tavrı"

"Temel Karamollaoğlu'nun genel başkanı olduğu Saadet Partisi şu anda en memleketin hayrına en doğru işleri yapıyor. Allah razı olsun" diyen Okuyan, Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra ittifaka gireceği endişesini taşıdığını ancak Karamollaoğlu'dan gelen açıklamalar üzerine ağladığını söyledi. Okuyan, şöyle devam etti:

"Ağlattı beni o tavrı. Helal olsun Temel Karamollaoğlu'na. Helal olsun Saadet Partisi'ne. Dimdik duruyor. Allah razı olsun. Önümüzdeki seçimin en kilit partisi Saadet Partisi.”

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