Yaşar Okuyan: AKP'ye koltuk değneği oldu, karşıma çıksa, ortada Devlet Bahçeli diye biri kalmaz!

Bir süre önce karaciğer nakli olan MHP kökenli Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, genel başkan yardımcısı olduğu Vatan Partisi'nin referandumda "hayır" diyeceğini belirterek, "Devlet Bahçeli'nin iktidar partisine koltuk değneği olduğunu ve büyük hata yaptığını" söyledi. “Eğer bunu neden yaptığını açıklayabilecekse gelsin karşıma bu konuyu tartışalım" diyen Okuyan, "Ama bu konuşma ve tartışma sonunda ortada Devlet Bahçeli diye biri kalmaz. Bu nedenle karşıma çıkmaya cesaret edemez” ifadesini kullandı.

Okuyan'ın görüşlerini Sözcü'deki köşesinde aktaran Rahmi Turan'ın "Bu ülkede hâlâ insanlık ölmemiş" başlığıyla yayımlanan (1 Şubat 2017) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan da yürekli insanlar sınıfındandır.

Kendisini şahsen tanırım. Gazeteci kökenlidir. Yaklaşık 45 yıldır aktif siyasetin içinde olan Okuyan, yüreği ülke sevgisiyle dolu yiğit bir kişidir. Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak siyasete devam ediyor.

Yaşar Okuyan bir süredir hastaydı. Durumu ağırlaşmıştı ama karaciğer nakli ile hayata döndü, sağlığına kavuştu.

Bu memlekette hâlâ insanlığını kaybetmeyen ve gönüllü olarak ciğerini verenler var.

Ahmet Şahin adında bir yurttaşın karaciğerinden parça vermesi sayesinde hayat ışığını tekrar elde eden Yaşar Okuyan diyor ki:

“İnsani davranış kalıplarından çıktığımız şu dönemde Ahmet Şahin'in bunu yapması çok önemlidir. Ahmet, ismini vermek istememişti. Konuşması için onu ben ikna ettim. Çünkü bu mesele artık ikimiz arasında değil, simgesel anlamı var. Ahmet, mücadelemizde kaybolan ışıkları tekrar yaktı.”

“Koşa koşa geldim”

Yaşar Okuyan'a karaciğerinin bir parçasını vererek onu hayata kavuşturan fedakâr genç Ahmet Şahin şöyle diyor:

“Bundan on yıl önce FETÖ kumpasıyla Kara Harp Okulu'ndan ayrılmak zorunda kaldım O kara günlerde bize sahip çıkan az sayıda insan vardı. O isimlerden biri de Yaşar Okuyan'dı. Yaşar Bey'in hastalığını duyunca vicdan borcumu ödemek için koşa koşa geldim.”

Bu insanlık timsali genci kutluyor, Yaşar Okuyan'a da “Geçmiş olsun. Senin gibi insanlar bu ülkeye lâzım” diyorum.

“Cesareti varsa Bahçeli benim karşıma çıksın”

Karaciğer nakli ile hayata dönen Çalışma ve Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan, hasta yatağında bile ülke sorunlarıyla uğraşıyor, referandum için “Tabii ki hayır diyeceğiz” diyor.

Halen Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Okuyan MHP kökenlidir. Bu nedenle Devlet Bahçeli'yi yakından tanıyor.

“Onun, Alparslan Türkeş zamanındaki halini, karşısında nasıl durduğunu da iyi bilirim” diyen Okuyan, Devlet Bahçeli'nin iktidar partisine koltuk değneği olmakla büyük hata yaptığını belirterek şunları söylüyor:

“Eğer bunu neden yaptığını açıklayabilecekse gelsin karşıma bu konuyu tartışalım. Ama bu konuşma ve tartışma sonunda ortada Devlet Bahçeli diye biri kalmaz. Bu nedenle karşıma çıkmaya cesaret edemez. Bahçeli'nin iktidar yandaşlığı yapması benim için sürpriz olmadı. Devlet Bahçeli ve ülkücüler ayrıdır. Devlet Bahçeli, Türkiye'ye karşı büyük kötülük yapan adamdır. Siyasi kayıtlara bu böyle geçecektir.”