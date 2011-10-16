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Yaşar Kurt: Vatana silahla hizmet edilmesin

8 yıl aradan sonra yeni albüm çıkaran Yaşar Kurt, askerlikle ilgili olarak “Vatana hizmet etmek istiyorum ama silahla yapmak istemiyorum” dedi.

16 Ekim 2011 03:00

T24 - 8 yıl aradan sonra yeni albüm çıkaran Yaşar Kurt, askerlikle ilgili olarak “Vatana hizmet etmek istiyorum ama silahla yapmak istemiyorum” dedi.


Şarkıcı Yaşar Kurt 8 yıl aradan sonra “Güneş Kokusu” isimli bir albüm çıkardı.


Albümle ilgili Radikal gazetesine konuşan Yaşar Kurt, her zaman mazlumun yanında olduğunu söyledi.


Kurt, “Başörtülü kızların yanındayım, başörtüsü taşıdığı için üniveristeye giremeyen çocukların da yanındayım. Avrupa’da savaş verdiğimiz konu da budur, çifte standarttır. Biz de çokuluslu bir dünyada yaşamaya aday bir toplumuz. Çok ulusluluk, çok dinlilik, çok kültürlülük dünyasını anlamamız ve buna bir saygı geliştirmemiz gerekiyor” dedi.


Yaşar Kurt, askerlik konusunda ise şunları söyledi: “Paralı askerlikten yana değilim. Şundan yanayım; vatana hizmet etmek istiyorum ama silahla yapmak istemiyorum yahu! İlla kurşun atmak kurşun yemek değildir bence vatana hizmet. Vatan hizmeti en kutsal hizmettir, buna hiç itirazım yok. Amme hizmeti yaparım, şerefle yaparım. Ama zorlamayla, gönüllülük, yetirlilik aramaksızın, psikolojik altyapısı sorgulamaksızın silah eğitimi verip cepheye sürmek bence doğru değil.”


Oyunculuğu sevidiğini vurgulayan Yaşar Kurt, “Muhteşem Yüzyıl’ı çok başarılı buluyorum. Oyunculuk ciddi bir iş, bütün zamanımı almaya değer bir işi olursa seve seve koşar giderim” diye konuştu.

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