Yaşar Kemal'in 'Tek Kanatlı bir kuş' romanı raflardaki yerini aldı

Türkiye edebiyatının usta isimlerinden Yaşar Kemal'in yeni romanı "Tek kanatlı bir kuş" Yapı Kredi Yayınları'ndan yayınladı.

Yazar'ın 1960'ların sonunda yazdığı ve şimdi yayınlamaya karar verdiği kitapta "korku" teması işleniyor.

Romanın basın bülteni şöyle:

Edebiyatımızın çınarı, büyük usta Yaşar Kemal’in Tek Kanatlı Bir Kuş kitabı, toplumda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkunun destansı bir romanı.

Halkının neden terk ettiği bilinmeyen, gizemli karanlık bir kasaba, bu kasabaya atandığı halde gidemeyen bir posta müdürü, yalnızlığın timsali bir istasyon şefi, “Alamancı” bir genç kadın... Ve bütün fantastikliğine karşın son derece gerçekçi gelen bir dünya... Metafor mu? Alegori mi yoksa?

Şaşırtıcı ve çok katmanlı olay akışı, kişilerinin zenginliği ve derinliği, zaman zaman bir röportaj keskinliği kazanan masalsı diliyle tam bir Yaşar Kemal romanı.

Tek Kanatlı Bir Kuş’da toplumda bulaşıcı bir hastalık gibi yayılan korkuyu anlatan Yaşar Kemal, kitabın ana teması korku ile ilgili “Ben hep korkudan korktum. Korkudan çok korktum. Roman yazdığım zaman içimde bir korku istemezdim. O yüzden bu kitapta da korkuyu anlattım. Kayseri’de askerlik yaptığım kasabanın üzerinde büyük bir taş vardı ve bütün kasaba bu taşın üzerlerine düşeceğinden korkuyor, taşı üzerilerine düşmesin diye demir zincirlerle bağlıyorlardı. Madem korkuyorsunuz o zaman çekin gidin derdim. Seneler senesi bu korkuyu yazmak istedim” diyor.

Romanının başkahramanları olan Posta Müdürü Remzi Bey ve karısı Melek Hanım’ın çileli yolculuğundan ve o dönem için şartları çok daha ağır olan postacılık mesleğinden bahseden Yaşar Kemal, ”O dönemde Anadolu’da postacıdan daha önemli bir kişi yoktu. Özellikle benim için postacı çok önemliydi. O zaman bana mektuplar geliyordu. Bu mektupları benden önce jandarmalar okuyordu. Bazen makale yazar gazeteye göndermek isterdim. Bu makaleler bazen gider, bazen de gitmezdi” diye ekliyor.

Yaşar Kemal kitaplarını bağışladı

Yaşar Kemal, Kıbrıs’ta bulunan Sidestreets Kütüphanesi’ne bugüne kadar yazdığı kitapları bağışladı.

Sidesteerts’te kurulan kütüphaneye kitaplarını gönderen Yaşar Kemal, bu çerçevede düzenlenen etkinliğe telefonla bağlandı ve etkinliğe katılanlarla sohbet etti.

Sidestreets Yönetim Kurulu Üyesi Emin Çizenel etkinlikte yaptığı konuşmada, hayata geçirdikleri “Genç Işıklar” projesi kapsamında bir de kütüphane düzenlediklerini, bu kütüphanenin de gün geçtikçe genişlediğini kaydetti.

Çizenel, kütüphaneyi duyan Türkiye’nin ünlü yazarlarından Yaşar Kemal’in de kitaplığından kütüphaneye ciddi bir katkıda bulunduğunu ifade ederek, bu kitapların kütüphanelerine kazandırılmasında emeği geçen Mimar Sinan Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Kenan Mortan’a teşekkür etti.

Etkinlikte, Yaşar Kemal Belgeseli de gösterildi.