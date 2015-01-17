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'Yaşar Kemal'in durumunda olumsuz gidiş söz konusu değil'

Solunum güçlüğü ve kalp ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırılan Türk edebiyatının yaşayan en büyük isimlerinden Yaşar Kemal'in doktoru son bilgileri açıkladı

17 Ocak 2015 20:54

Edebiyatçı Yaşar Kemal'in doktoru Mehmet Akif Karan, "Geliş anından bugüne kadar olan süreci değerlendirdiğimizde olumsuz bir gidiş söz konusu değil. Temkinli iyimserliğimiz devam ediyor" dedi.

Yaşar Kemal'in, akciğer enfeksiyonu ve kalp ritm bozukluğu sebebiyle yoğun bakıma alındığını anımsatan İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, "Yapay solunum desteği ve diğer ilaç tedavileriyle devam eden bir süreç. Temkinli olmak lazım. Çok hızlı bir değişiklik beklemiyoruz. Temkinli iyimserliğimiz devam ediyor" diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Karan, gelecek günlerde daha kısa zamanda daha olumlu neticeler alma umudunu taşıdıklarını aktardı.

 

'Değişiklik olursa sizlerle paylaşacağız'

 

Karan, Yaşar Kemal'in sağlık durumu hakkında küçük gelişmeleri basınla paylaşacaklarını ifade ederek, bu konuda spekülasyonlara yer verilmemesini istedi.

Yoğun bakım ünitesinde gereken tedavinin yapıldığını vurgulayan Karan, "Parametrelerimizi sürekli takip ediyoruz, bakıyoruz. Başka parametrelere bakıyoruz, tüm organlar birbiriyle etkilenebilir. Organların fonksiyonlarını izliyoruz. Bunların hiç birinde olumluya bir gidiş yok. Ama böyle ciddi hastalıklarda bir anda öyle başarılı sonuçlar beklenmesi mümkün değil, yavaş yavaş olacaktır. Zaman içerisinde en ufak bir değişiklik olursa sizlerle paylaşacağız. Bu konuda hiç bir tereddüdünüz olmasın."

'Durumu paylaşıyor olacağız'

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan, bir gazetecinin, "Öngörünüz var mı? Ne kadar zaman sonra sonuç alınır?" sorusuna şu karşılığı verdi:

"Hayatın gerçeği, yoğun bakım ünitelerindeki hastalarda, hep ilk günlerden itibaren sorumlu hocalarımızda söylemiştir, belirli zaman dilimlerinde 24 saatlik dilimini değerlendiririz. Bu değerlendirmeler günlük olarak değerlendirilir. Doğru tedavi yaptığınızda umutlu olursunuz. Biz umutluyuz doğru tedavi yapılıyor. İşlerin düzgün gitmesiyle görüyoruz. Olumluya gidiş, olumsuza gidiş tabii bunu üzülerek söylüyorum, ne olursa bunu sizlerle anında paylaşacağız."

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